5. La fiche technique du Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4
Les chiffres clés
|Dacia Duster 3 III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME
|Généralités
|Finition
|EXTREME
|Date de commercialisation
|04/11/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,34 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,62 m
|Empattement
|2,65 m
|Volume de coffre mini
|558 L
|Volume de coffre maxi
|1 648 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 580 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|3 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|150 ch
|Couple
|230 Nm à 2 100 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.2 s
|Volume du réservoir
|48.5 L
|Emissions de CO2
|135 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|983
