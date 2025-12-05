Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Olivier Pagès

5. La fiche technique du Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4

 

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Les chiffres clés

Dacia Duster 3 III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME
Généralités  
Finition EXTREME
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,34 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,65 m
Volume de coffre mini 558 L
Volume de coffre maxi 1 648 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 580 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 150 ch
Couple 230 Nm à 2 100 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.2 s
Volume du réservoir 48.5 L
Emissions de CO2 135 g/km (wltp)
Bonus malus max 983
