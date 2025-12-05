3. Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 est comme les scouts : toujours prêt
La concurrence : à ce prix, il n’y a pas mieux
Alors oui, ce Duster est le plus cher de tous, et il y a des 4x4 qui sont meilleurs que lui pour le franchissement, à l’image d’un Land Rover Defender ou d’une Jeep Wrangler mais ces derniers sont nettement plus onéreux. Une nouvelle fois, le rapport prix/prestations est imbattable. C'est devenu une habitude chez Dacia. Alors certes, il y a la Suzuki Vitara Allgrip, qui est moins cher puisque vendu à partir de 25 000€, mais celle-ci est moins puissante.
À retenir : toujours aussi bien
Les choix effectués par Dacia sont particulièrement pertinents. En mêlant hybridation et GPL, Dacia propose une solution qui réduit fortement les coûts d’usage tout en y ajoutant de vraies capacités en tout-terrain. De quoi séduire une clientèle très variée à la recherche d’un véhicule bon à tout faire, que cela soit pour aller à la montagne, à la mer, partir à l’aventure ou même travailler dans des conditions à l’adhérence précaire.
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXPRESSION
|134 (wltp)
|28 800 €
|€
|III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME
|135 (wltp)
|30 300 €
|€
|III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY
|134 (wltp)
|30 300 €
|€
Caradisiac a aimé
- Le volume de coffre identique à la version deux roues motrices
- Les tarifs toujours aussi imbattables
- Le confort
- La polyvalence et les capacités en off-road
- La facilité d'usage
- L'agrément global
Caradisiac n'a pas aimé
- L'absence de roue de secours
- La caméra 360° qui coupe son fonctionnement au-delà de 15 km/h et qui ne revient pas automatiquement lors des phases de franchissement
- Transitions sonores entre les phases électriques et thermiques
