Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Duster 3

Essai

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

1  

3. Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 est comme les scouts : toujours prêt

 

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

La concurrence : à ce prix, il n’y a pas mieux

Alors oui, ce Duster est le plus cher de tous, et il y a des 4x4 qui sont meilleurs que lui pour le franchissement, à l’image d’un Land Rover Defender ou d’une Jeep Wrangler mais ces derniers sont nettement plus onéreux. Une nouvelle fois, le rapport prix/prestations est imbattable. C'est devenu une habitude chez Dacia. Alors certes, il y a la Suzuki Vitara Allgrip, qui est moins cher puisque vendu à partir de 25 000€, mais celle-ci est moins puissante.

À retenir : toujours aussi bien

Les choix effectués par Dacia sont particulièrement pertinents. En mêlant hybridation et GPL, Dacia propose une solution qui réduit fortement les coûts d’usage tout en y ajoutant de vraies capacités en tout-terrain. De quoi séduire une clientèle très variée à la recherche d’un véhicule bon à tout faire, que cela soit pour aller à la montagne, à la mer, partir à l’aventure ou même travailler dans des conditions à l’adhérence précaire.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXPRESSION 134 (wltp) 28 800 €  €
III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME 135 (wltp) 30 300 €  €
III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY 134 (wltp) 30 300 €  €

Caradisiac a aimé

  • Le volume de coffre identique à la version deux roues motrices
  • Les tarifs toujours aussi imbattables
  • Le confort
  • La polyvalence et les capacités en off-road
  • La facilité d'usage
  • L'agrément global

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'absence de roue de secours
  • La caméra 360° qui coupe son fonctionnement au-delà de 15 km/h et qui ne revient pas automatiquement lors des phases de franchissement
  • Transitions sonores entre les phases électriques et thermiques
Page précédente
Page suivante

Photos (30)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Duster 3

Dacia Duster 3

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité