La concurrence : à ce prix, il n’y a pas mieux

Alors oui, ce Duster est le plus cher de tous, et il y a des 4x4 qui sont meilleurs que lui pour le franchissement, à l’image d’un Land Rover Defender ou d’une Jeep Wrangler mais ces derniers sont nettement plus onéreux. Une nouvelle fois, le rapport prix/prestations est imbattable. C'est devenu une habitude chez Dacia. Alors certes, il y a la Suzuki Vitara Allgrip, qui est moins cher puisque vendu à partir de 25 000€, mais celle-ci est moins puissante.

À retenir : toujours aussi bien

Les choix effectués par Dacia sont particulièrement pertinents. En mêlant hybridation et GPL, Dacia propose une solution qui réduit fortement les coûts d’usage tout en y ajoutant de vraies capacités en tout-terrain. De quoi séduire une clientèle très variée à la recherche d’un véhicule bon à tout faire, que cela soit pour aller à la montagne, à la mer, partir à l’aventure ou même travailler dans des conditions à l’adhérence précaire.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXPRESSION 134 (wltp) 28 800 € € III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME 135 (wltp) 30 300 € € III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY 134 (wltp) 30 300 € €

Caradisiac a aimé