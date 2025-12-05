Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Duster 3

Essai

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Olivier Pagès

4. Quelle est la note du Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 ?

 

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 (150 ch, à partir de 28 800 €) est évalué dans la catégorie des SUV à transmission intégrale qui comprend notamment

Land Rover Defender 110 D250 (249 ch, à partir de 77 100 €)

Suzuki Vitara Boosterjet Hybrid Allgrip (129 ch, à partir de 24 740 €)

Dacia Duster Hybrid GPL 4x4
Budget
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Pratique
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sécurité
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
Photos (30)

Dacia Duster 3

