4. Quelle est la note du Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 ?
Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 (150 ch, à partir de 28 800 €) est évalué dans la catégorie des SUV à transmission intégrale qui comprend notamment
Land Rover Defender 110 D250 (249 ch, à partir de 77 100 €)
Suzuki Vitara Boosterjet Hybrid Allgrip (129 ch, à partir de 24 740 €)
|Dacia Duster Hybrid GPL 4x4
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
