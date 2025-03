Le Dacia Duster est devenu en l’espace de trois générations un modèle incontournable du marché français puisqu’il est présent depuis de nombreuses années dans le Top 10 des meilleures ventes. Tout simplement incontournables. Aujourd’hui, celui qui s’est affirmé en 2024 comme le 3ᵉ SUV le plus vendu dans l’Hexagone rencontre un concurrent de poids en la personne du nouveau Citroën C3 Aircross, qui, au-delà de son concept complété repensé, attaque le Duster en frontal sur l’un de ses principaux points forts : le prix.

Car oui, Citroën ne s’en cache pas. La firme aux chevrons veut s’attaquer au constructeur roumain en proposant des produits accessibles (pour ne pas dire low cost). Cette offensive a débuté avec la citadine, la C3 et se poursuit aujourd’hui avec le SUV urbain, le C3 Aircross.

Budget : des arguments pour chacun

À l’heure où les voitures sont de plus en plus chères, les C3 Aircross et le Duster cassent les prix avec des tarifs d’entrée de gamme respectifs de 19 700 € et 19 990 € pour le Duster. Belle performance du français qui est donc plus abordable que le roumain, ce qui est très rare pour le signaler. Cet écart tarifaire se confirme aujourd’hui puisque notre C3 Aircross 100 ch en finition Plus est facturé 21 800 € alors qu’il faut débourser 23 600 € pour le Duster Eco-G Journey. Une différence conséquente. Citroën fait profiter ses véhicules d’une garantie XL de 8 ans ou 160 000 km. Dacia se débrouille bien dans ce domaine avec une garantie de base de 3 ans/100 000 km, mais la filiale de Renault propose une extension de garantie gratuite dénommée Dacia Zen qui étend la garantie jusqu’à 7 ans ou 150 000 km.

Mais attention, le Duster bénéficie d’une grande fiabilité et d’une valeur de revente très forte, deux critères qui sont actuellement les points faibles des véhicules du groupe Stellantis, qui sont fortement pénalisés par leurs problèmes mécaniques et leur difficulté à la revente. Enfin, il peut fonctionner avec cette motorisation Eco-G en GPL, ce qui fait une sacrée économie vu le prix de ce carburant par rapport aux autres.

Note : 14,5 /20 13,3 /20

Un Duster baroudeur face à un C3 Aircross plus civilisé

Le nouveau C3 Aircross marque une vraie rupture par rapport à la précédente génération. Fini les lignes arrondies et place à un design plus anguleux, qui s’inspire directement de la C3, notamment la face avant qui est strictement identique à la citadine. Elle se caractérise par le nouveau logo en son centre, des projecteurs rectilignes avec une signature lumineuse en forme de crochets, que l’on retrouve également à l’arrière, ainsi que des rappels des chevrons au niveau du bouclier. L’ensemble est original et sympathique, même si l’arrière apparaît plus massif, en particulier au niveau de la custode.

Le Duster pour sa part a fait sa révolution à l’occasion de ce nouvel opus apparu l’an passé. Désormais, le SUV d’origine roumaine mise sur son style pour séduire les clients. Il met en avant son design baroudeur, qui se traduit notamment par un bouclier avant robuste, un capot haut et horizontal, mais aussi une signature en forme de flèche et la nouvelle identité de marque. Le Duster joue indéniablement la carte de la séduction.

Un Duster robuste, pas que de l’extérieur

À l’intérieur, cette différence est aussi très visible. Dans la Citroën, la planche de bord est identique à celle de la C3. Très différente de ce qui se fait sur le marché, elle se caractérise par une bonne touche d’originalité avec son instrumentation haute, son volant asymétrique et son écran multimédia de 10 pouces. Très horizontale, elle se distingue par une majorité de plastiques durs, mais un bandeau en tissu courant sur toute la largeur de la planche de bord augmente la perception de qualité.

Présentation totalement différente avec le Duster, qui est marquée aussi par le côté baroudeur avec un tableau de bord imposant et rectiligne qui se compose d’une instrumentation numérique de 7 pouces et d’un écran multimédia de 10,1 pouces. D’organisation plus classique, elle souffre aussi de plastiques durs brillants, qui sont toutefois agréables à l’œil.

Aspects pratiques : le C3 s'affirme

Cette seconde génération de C3 Aircross a énormément grandi par rapport à la précédente puisque sa longueur progresse de 23 cm pour atteindre 4,39 m, c’est 5 cm de plus que le Duster. Forcément, cela a des répercussions sur les aspects pratiques et notamment l’habitabilité arrière nettement plus généreuse à bord du français en particulier l’espace aux genoux supérieur de plus de 5 cm et la garde au toit aussi plus importante. Le Duster n’est pas ridicule pour autant avec une largeur habitable plus importante, mais attention, le C3 Aircross va être prochainement disponible en 7 places. Un argument qui pourrait intéresser les grandes familles et qui est indisponible sur le Duster.

Match plus équilibré concernant le coffre avec des contenances de 453 litres pour le Duster contre 460 litres pour le C3 Aircross. Les centimètres supplémentaires du français profitent plus aux passagers qu’aux bagages. Chaque concurrent dispose de petites astuces avec un seuil de chargement plus bas et plus large pour le Duster contre un plancher plus plat pour le C3 quand on rabat la banquette.

Note : 13,6 /20 15,1 /20

Équipement : un Duster plus riche

Dans leurs versions haut de gamme Plus et Journey, nos deux SUV possèdent des équipements complets avec notamment la climatisation automatique, la comptabilité Apple CarPlay et Androïd Auto ou le régulateur de vitesse. Toutefois, même s’il s’avère plus onéreux à l’achat de 1 800 €, le Duster vous en donne plus pour votre argent avec notamment de série la navigation, l’accès et le démarrage sans clé, le frein de parking électrique, la caméra de recul 360°, les jantes 18 pouces, la recharge par induction, un porte-téléphone intégré. Et cerise sur le gâteau, le Duster vous propose même des vérins pour l’ouverture du capot.