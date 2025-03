À son lancement, le C3 Aircross sera disponible en essence avec le Puretech 100 ch, en hybrid 136 ch et en 100% électrique avec un moteur de 113 ch. Chez Dacia, le Duster peut être animé par l’Eco-G 100 ch une bicarburation essence/GPL, un essence de 130 ch et un hybride de 140 ch. Aujourd'hui, ce sont les versions 100 ch que nous mettons aux prises.

Premier constat, soyons honnête, ce type d’architecture moteur n’est pas forcément le plus agréable à conduire. En effet, dans les deux cas, il s’agit de 3 cylindres turbocompressé de 1.0 pour le Duster et 1.2 pour le C3 Aircross développant une puissance identique de 100 ch. À l’usage, on retrouve beaucoup de caractéristiques communes à ce type de moteurs, comme par exemple une certaine tonicité dans les bas régimes, qui peut se révéler agréable.

De quoi gommer les performances modestes de ces deux véhicules puisque le Duster demande 13,2 s sur le 0 à 100 km/h, mais le C3 Aircross fait nettement moins bien avec 19 s sur le même exercice. Une différence conséquente due notamment à la boîte de vitesses aux rapports plus longs que ceux du Duster. Toutefois, ils souffrent également des mêmes défauts, à savoir des sonorités un peu trop importantes, notamment lors des phases d’accélération. On leur reprochera aussi leur côté glouton. En effet, lors de notre essai, nous avons relevé des moyennes de 7,5 l/100 km pour le Duster et 8.0 litres pour le C3 Aircross. Mais au-delà de cette consommation, le Duster se distingue surtout par sa double carburation GPL/essence, qui lui permet de revendiquer une autonomie supérieure à 1 000 km grâce à ses deux réservoirs (50 litres pour le GPL et 50 litres aussi pour le SP95-E10).

Sur route, bien évidemment, le C3 Aircross met en avant son confort avec ses suspensions à butées hydrauliques et ses sièges issus du programme Advanced Comfort. Là-dessus, le français fait mieux que son rival, mais attention, il ne faut pas oublier que ce confort ne conviendra pas à tout le monde. Comprenez par là que le C3 Aircross aime moins être brusqué que son rival, ce qui se traduit par des mouvements de caisse nettement plus marqués, notamment en virages. Une impression renforcée par une direction moins directe que celle du Duster. Sans être vraiment dynamique, le Duster maintient mieux au final ses occupants, même si ces sièges se révèlent plus fermes.

Note : 14 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation