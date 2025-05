1. Les Dacia Bigster et le Hyundai Tucson sont si proches et si loin

Dacia n’en finit pas de séduire les clients. Depuis plusieurs années, le constructeur d’origine roumaine s’est imposé comme la marque préférée des particuliers. Un succès en France, mais également en Europe. Deux modèles illustrent parfaitement cet engouement : la Sandero et le Duster, qui est le SUV préféré des particuliers en Europe depuis 2018.

Aujourd’hui, le constructeur d’origine roumaine s’attaque à un nouveau segment, celui des SUV compacts avec son Bigster. Un marché qui représente plus de 3 millions de véhicules en Europe. Et pour réussir ce nouveau challenge, Dacia va appliquer les recettes maisons, qui risque bien de faire toujours aussi mal à la concurrence.

Aujourd’hui, le nouvel épouvantail de la catégorie affronte un concurrent bien installé : le Hyundai Tucson.

Pour essayer de se faire une place sur ce segment, Dacia s’est grandement inspiré du concept Bigster, qui avait été révélé lors de la présentation de la Renaulution. Très proche de la dernière génération de Duster, il dispose toutefois d’une personnalité qui lui est propre avec sur la partie avant quelques spécificités comme les boucliers désormais peints, le changement de place des anti-brouillard ou la disparition des protections de portes avant remplacées par une pièce en plastique nettement plus petite. C’est cependant la partie arrière qui change le plus logiquement par rapport au Duster avec un allongement des portes arrière, de la vitre de custode et l’apparition du logo Bigster.

Apparue en 2021, la quatrième génération de Tucson s’est rapidement imposé comme un best-seller. L’année suivante, il est même devenu le SUV compact le plus vendu en Europe. Devant cet engouement, les modifications apportées par Hyundai sont très légères, si bien qu’il est difficile de faire la différence entre les deux véhicules. On retrouve donc cette face avant si caractéristique avec les extrémités de la calandre qui s’illumine, mais aussi des traits de carrosseries sur les flancs très marqués.

Budget : un Bigster impressionnant !

Et quand on parle de Dacia, on est obligé de parler prix et budget et sur ce critère le Bigster est tout simplement IMBATTABLE. Son prix de base est de 24 990 € alors que l’entrée de gamme du Tucson débute à 37 550 €. Une différence colossale de 12 500 €. Si on prend nos modèles d’essai, le Bigster Hybrid 155 ch en finition haute Journey est facturé 31 700€ alors que le Tucson Hybrid 215 ch en finition Creative demande lui 42 250 €, soit un écart de 10 500 €. À cela s’ajoute en faveur du Dacia une plus grande fiabilité, des couts de réparation plus raisonnables, un malus nul pour le Bigster contre de 400 € pour le Tucson et une consommation moindre. Nous avons relevé une moyenne de 5,9 l/100 km pour le Bigster contre 7 litres pour le Tucson.

Alors certes, le Hyundai dispose d’une garantie de 5 ans/kilométrage illimité tandis que celle de Dacia est de 3 ans/100 000 km, mais c’est très insuffisant pour Hyundai sachant que Dacia propose gratuitement une extension de garantie dénommée Dacia Zen élargissant la garantie jusqu’à 7 ans ou 150 000 km. La messe est donc dite.

Équipement : un Bigster à la dotation complète, mais un Tucson plus techno

Pour ce comparatif, nous avons choisi le Bigster en finition haute Journey facturé 31 700€. Face à lui, le Hyundai Tucson avec le niveau Creative est nettement plus cher, car vendu 42 250 €.

Ne pensez pas que le SUV d’origine roumaine est mal pourvu puisque c’est tout le contraire. Il dispose des jantes alliage 18 pouces, du hayon motorisé, du démarrage sans clé, de la console centrale haute avec accoudoir, du siège conducteur avec réglages électriques, du tableau de bord numérique 10 pouces, du système Media Nav Live avec écran central 10.1 pouces et navigation connectée, du système audio Arkamys 3D sound system à 6 haut-parleurs, du chargeur sans fil pour smartphone et du régulateur de vitesse adaptatif.

Avec une différence de prix supérieure à 10 000 €, on pourrait s’attendre à ce que le Coréen soit mieux pourvu. Honnêtement, il y a une différence, mais pas si importante que cela. Alors certes, le Tucson dispose d’une technologie plus poussée avec une instrumentation de 12 pouces contre 10 pouces sur le Bigster. Il en est de même du multimédia plus grand avec 12,3 pouces contre 10 pouces également. Le Tucson ajoute également les sièges électriques chauffants, le volant chauffant, les vitres surteintées, ainsi que la sellerie cuir, mais tout cela apparaît comme insuffisant pour rattraper l’écart de prix.

Présentation : un Bigster essentiel face à un Tucson plus moderne

À bord du Bigster, les habitués du Duster ne seront pas trop dépaysés puisqu’ils retrouveront une planche de bord très proche. Celle-ci, très rectiligne, fait preuve d’une certaine robustesse. Les plus observateurs auront remarqué la disparition du nom Duster, mais aussi l’apparition d’une instrumentation numérique de série. Suivant les finitions, elle peut mesurer entre 7 et 10 pouces. Elle peut être complétée par un écran multimédia 10 pouces. Dans tous les cas, la climatisation bizone est indépendante. L’organisation est classique et la présentation, quoiqu'agréable à l’œil, est pénalisée par l’omniprésence de plastiques durs peu valorisants. Rien de surprenant en cela chez Dacia, et cela ne semble pas gêner la clientèle de la marque.

Toutefois, par rapport à la concurrence, l’écart est assez significatif et c’est d’autant plus vrai face à un Tucson, qui met en avant une planche de bord beaucoup moderne, avec une dalle numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces sans casquette. Au-delà de cet élément, l’organisation est radicalement différente avec une large console regroupant les commandes de la climatisation, qui reste indépendante de l’écran central au fonctionnement lent et un peu complexe en raison de plusieurs menus. Les rangements intérieurs sont nombreux dans l’habitacle, que ce soit sur la partie droite de la planche de bord ou la console centrale. Enfin, il faut noter la présence de matériaux plus valorisants.

Aspects pratiques : un Tucson plus pratique

En matière d’aspects pratiques, avec sa longueur de 4,57 m, soit 7 cm de plus que le Tucson, le Bigster pourrait laisser penser qu’il est mieux placé. Pourtant, ce n’est pas le cas puisque le Coréen dispose d’un volume de chargement plus grand avec 616 litres contre 546 litres pour le Bigster dans cette version hybride. Le seuil de chargement est également plus bas sur le Tucson.

Pour ce qui est de l’habitabilité, nos deux rivaux font jeu égal, ce qui n’est pas vraiment une surprise en raison de leur empattement quasi identique. Toutefois, les passagers arrière se sentiront plus à leur aise dans le Tucson en raison d’une largeur intérieure supérieure.