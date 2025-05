Les Dacia Bigster et le Hyundai Tucson sont si proches et si loin

Le Bigster est le premier modèle de Dacia à disposer de motorisations entièrement électrifiées. La plus originale et intéressante sur le plan financier sera la mild hybrid 140 GPL, une offre unique sur le marché qui marie microhybridation et GPL. Ce moteur existe aussi sans l’offre GPL et elle décline aussi en 4x4 mais en 130 ch. Enfin, la gamme est chapeautée par une nouvelle offre hybrid forte de 155 ch – celle de notre essai. Nouvelle proposition, mais les bases sont déjà connues chez Renault/Dacia puisque le moteur thermique de 1,6 cylindres est remplacé par un 1.8 de 107 ch, d’où la puissance globale supérieure.

Le Tucson est pour sa part disponible en hybride rechargeable (253 ch) et donc en hybride (215 ch). Une puissance largement supérieure à celle du Bigster, mais cela fait-il réellement la différence ? Premier élément de réponse, naturellement, cela a des répercussions sur les performances. Ainsi, le Tucson est plus véloce en matière d’accélération avec un 0 à 100 km/h abattu en 8,2 s contre 9,7 s pour le Bigster. En termes d’agrément, nos deux SUV offrent des prestations bien distinctes. Dans les deux cas, on peut rouler en électrique, notamment en ville ou à faire allure, ce qui est une bonne chose pour l’agrément et la consommation. Toutefois, les transitions entre les deux modes ne se font pas de façon aussi transparente suivant le modèle.

Ainsi, sur le Bigster, celles-ci sont assez sonores et le moteur thermique a tendance à monter dans les tours, ce qui se révèle assez fatiguant à la longue. On a vraiment l’impression que la transmission tarde à passer les rapports. Pas de problème de ce type avec le Tucson, la technologie de Hyundai apparaît comme mieux maitrisée. La boîte de vitesses mouline nettement moins et les changements de carburation sont moins perceptibles. Cela va de pair avec une meilleure insonorisation du Coréen. Pourtant, Dacia a travaillé dans ce domaine et les progrès du Bigster par rapport au Duster sont sensibles, mais le petit nouveau du constructeur roumain reste un cran en dessous.

En revanche, il s’avère nettement plus léger (env 200 kg) que son rival du jour et cela se ressent à la conduite, notamment lors des phases de freinage ou en virage. Le Tucson apparaît comme plus pataud, moins alerte. Enfin, l’autre conséquence de cette masse moindre est la consommation, qui s’avère plus intéressante. Nous avons ainsi relevé une moyenne de 5,9 l/100 km pour le Bigster contre 7,0 l/100 km pour le Tucson.

Sur la route Dacia Bigster Hybrid 155 ch Journey Hyundai Tucson Hybrid Creative Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 13,6 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation