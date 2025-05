Les Dacia Bigster et le Hyundai Tucson sont si proches et si loin

Les Tucson et Bigster font tous les deux parties de la catégorie des SUV compacts, pourtant, à y regarder de plus près, c'estun monde qui les sépare. Le Bigster est le champion toutes catégories confondues en matière de budget grâce notamment à ses tarifs ultra-serrés et agressifs ou ses coûts d’entretien réduits, mais attention, tout cela ne se fait pas au détriment de l’équipement ou des qualités routières, qui sont dans la bonne moyenne de la catégorie. Alors certes, le Tucson dispose d’un système d’hybridation plus agréable, d’aspects pratiques plus généreux et d’un équipement plus technologique et moderne, mais tout cela apparaît bien mince face au rapport prix/prestations incroyable du Bigster. Alors, certains d’entre vous seront plus sensibles aux arguments du Tucson, mais si vous cherchez le SUV compact le plus rationnel du marché, c’est chez Dacia que vous le trouverez.

Note globale : 13,8 /20 13,4 /20 Explication des critères de notation