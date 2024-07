EN BREF Que des hybrides A partir de 36 900€ 215 chevaux 47 000€ en rechargeable

A l’époque du tout premier Tucson en 2004, Hyundai faisait encore office de marque bas de gamme dont on n’achetait les modèles que pour bénéficier d’une bonne fiabilité et d’un prix très bas. Rien à voir avec le Hyundai d’aujourd’hui qui s’impose désormais comme un constructeur automobile incontournable chez les généralistes. Comme Nissan et son Qashqai, la marque coréenne doit d’ailleurs beaucoup à ce modèle chez nous. Alors que les précédentes générations du SUV réalisaient déjà des scores de vente étonnants, la mouture actuelle est devenue en 2022 le plus vendu des SUV familiaux « compacts » sur le Vieux Continent et a aussi battu les Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 et autres Qasqhai en 2023 !

dailymotion Le nouveau Hyundai Tucson restylé n'a qu'un défaut

Voilà sans doute pourquoi ce Tucson n’évolue que très peu sur le plan du design extérieur sur sa version restylée, lancée seulement trois ans après la quatrième génération apparue en 2021. Sa calandre change dans le détail, de même que ses optiques, ses boucliers et ses jantes. Mais je vous avoue que je n’aurais même pas été capable de le distinguer de l’ancien au premier regard.

A l’heure où les gens semblent se fasciner pour les grands écrans (désolé pour cette remarque gratuite de journaliste réactionnaire), ce Tucson restylé change davantage à l’intérieur. Les afficheurs déjà assez gros de l’ancien laissent la place à deux écrans de 12,3 pouces (combiné d’instrumentation et tablette centrale) intégrés sur une grosse dalle du plus bel effet. Totalement remaniée, la belle planche de bord arbore une console centrale plus moderne et l’ergonomie paraît très bonne de même que la finition (il faut dire que Hyundai ne nous a montré que des versions très haut de gamme). Bénéficiant d’une interface plus récente (celle inaugurée par le Kona) et d’un hardware amélioré, l’ordinateur de bord nous a tout de même déçus par sa lenteur lors de l’exploration de ses menus.

Sans atteindre des records d’habitabilité dans la catégorie (un Tiguan nous paraît encore plus spacieux), les places arrière restent aussi agréables à vivre et le coffre suffit. Il offre 616 litres de volume (en norme VDA) ou 558 litres sur la variante hybride rechargeable, avec une accessibilité et une forme correctement exploitables.