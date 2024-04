Tous les prix du Hyundai Tucson restylé (2024)

Il n’existe que depuis 2021 mais le Hyundai Tucson de quatrième génération reçoit déjà un restylage à l’extérieur et surtout à l’intérieur (avec une planche de bord totalement revue). Figurant parmi les leaders de la catégorie des SUV familiaux en Europe, le Coréen dévoile cette fois ses prix français et il se montre compétitif face à ses principaux concurrents.

36 900€, voilà le prix de base du Tucson restylé en finition Initia. C’est plus haut que le Renault Austral démarrant à 35 800€ ou le Nissan Qashqai, dont la variante pré-restylage s’affiche 32 200€ en bas de gamme. Mais tout en restant plus abordable que le Peugeot 3008 (38 490€ pour ce dernier en version essence 136 chevaux à hybridation légère), il offre à ce prix une motorisation beaucoup plus puissante : le bloc hybride Hybrid 215, offrant 85 chevaux de plus que ses concurrents moins chers. Ce bloc donne droit à un malus écologique, compris entre 240 et 360€ selon les finitions.

L’hybride rechargeable à partir de 47 000€

La version hybride rechargeable, quant à elle, démarre à 47 000€ avec son groupe motopropulseur de 253 chevaux située largement au-dessous des 50 g/km de CO2. Il n’y a que peu d’options au catalogue, mais le câble de recharge de type 2 n’est pas fourni de série pour la version hybride rechargeable.