SUV Citroën C3 Aircross : lequel choisir ?

Reprenant le look des modèles indien et brésilien, mais mis à niveau en ce qui concerne les normes de sécurité et de rejets polluants européennes, le Citroën C3 Aircross est un SUV urbain de la taille proche de celle d’un modèle compact (4,39 de long). Il peut de plus, transporter de cinq à sept personnes, ce qui est rare dans cette catégorie. Remplaçant la génération précédente qui ne mesurait que 4,16 m de long, il est le cousin technique de l’Opel Frontera.

Par rapport à la précédente génération, le Citroën C3 Aircross, outre l’augmentation de ses cotes, affiche une allure plus cubique et un aspect plus robuste. De plus, il bénéficie d’une plateforme modulaire économique (CMP Smart Car) qui est multi-énergies. Cela lui permet de disposer de motorisations essence, hybride et électrique (Citroën Ë-C3 Aircross). C’est un véhicule familial qui affiche des tarifs attractifs proches de ceux d’un Dacia Duster.

Signature lumineuse à trois segments le nouveau design Citroën

Le nouveau Citroën C3 Aircross, est pour la version européenne, produit à Trnava en Slovaquie, tandis que les modèles du même nom, mais conçus pour les marchés émergents sont produits en Inde et au Brésil. Ce modèle reprend les traits de la Citroën C3 avec une signature lumineuse à trois segments à l’avant comme à l’arrière. Dans l’habitacle, le Citroën C3 Aircross reprend le mobilier de la Citroën C3 qui dispose de nombreux plastiques durs au niveau du tableau de bord et des contreportes, ceci afin de limiter les coûts au maximum.

Vision tête haute Citroën, mieux que le i-Cockpit Peugeot

Cette abondance de plastiques durs ne perturbe pas pour autant l’ambiance à bord qui se révèle agréable à l’œil avec des assemblages de bonne qualité et une ergonomie correcte. À la manière de Peugeot et de son i-Cokpit, Citroën propose une instrumentation numérique vision tête haute (Head up display) qui, quelle que soit la taille du conducteur, ne sera pas cachée par la jante du volant. À bord, le volant à méplats voisine, sur les versions les plus haut de gamme, avec un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces, l’entrée de gamme (You) du C3 Aircross se contentant pour sa part d’un support pour smartphone.

Version sept places, indisponible pour l’électrique

Bien équipé dès l’entrée de gamme à 19 700 € - soit 290 € de moins qu’un Dacia Duster d’entrée de gamme dont le C3 Aircross devient le concurrent - le modèle Citroën devient plus attirant avec les finitions supérieures (Plus et Max). Elles reçoivent des barres de toit de série, ont la possibilité de disposer en option d’un toit de couleur différente (de série avec la finition Max) ou bien encore d’être disponibles en sept places (excepté pour le Ë-C3 Aircross uniquement proposé en cinq places).

Un espace géant en cinq places

En version cinq places, l’espace dévolu aux passagers de la banquette arrière est géant ! Il y a une place incroyable pour les jambes, mais on est déçu en revanche que par rapport à la précédente génération, Citroën n’ait pas jugé bon de conserver une banquette coulissante. En version sept places, avec les motorisations thermiques, les deux places arrière ne seront que de dépannage, car la place est réduite en troisième rangée. En revanche, il n’y aura pas trop de problèmes pour accéder à cette troisième rangée, grâce à des portes arrière assez larges et s’ouvrant à 90o et des sièges de deuxième rang qui se replient facilement en portefeuille.

Un volume de coffre réduit pour le modèle à sept places

En ce qui concerne le volume de chargement, si vous avez besoin d’un grand coffre, la version cinq places pourra vous satisfaire avec 460 litres et 1 600 litres lorsque la banquette est rabattue. En version sept places (indisponible pour le Ë-C3 Aircross, rappelons-le), cela se gâte. Le coffre en cinq places ne fait plus que 330 litres (troisième rangée repliée) et seulement 40 litres en sept places. Pour la capacité maxi (toutes banquettes repliées), le C3 Aircross sept places est un peu moins pénalisé avec 1 470 litres par rapport aux 1 600 litres de la version cinq places. De plus en sept places on a droit à un plancher plat, en cinq places il faudra installer le plancher de coffre escamotable (de série à partir de la finition Plus) pour y parvenir.

Un C3 Aircross typé confort, mais pas dynamique

Sous le capot du SUV C3 Aircross, on trouve un moteur essence turbo de 100 ch. Il est associé à une boîte manuelle à six rapports. Ensuite il y a une motorisation hybride de 136 ch (145 ch dans sa nouvelle appellation commerciale liée à la future norme Euro 7, mais sans gain de performance) associée à une boîte auto à six rapports dans laquelle est installé un petit moteur électrique. Enfin, on trouve en haut de gamme une motorisation électrique de 113 ch. Quelle que soit la motorisation choisie, le Citroën C3 Aircross n'a rien d'un modèle dynamique, l'accent est clairement mis sur le confort. Le Citroën C3 Aircross n’est pas un modèle sportif et les mouvements de caisse sont bien présents si l’on hausse et le rythme. De plus, la direction peu informative ne facilite pas le travail du conducteur. Il est donc préférable de rouler en « bon père de famille » pour profiter de ce SUV urbain, de son confort grâce à sa suspension à doubles butées hydrauliques progressives qui est de série.

Face à une concurrence assez relevée qui se compose, entre autres, des Ford Puma, Opel Frontera, Peugeot 2008, Renault Captur, Toyota Yaris Cross et Volkswagen T-Roc, le Citroën C3 Aircross dispose de quelques atouts. Ainsi il peut s'enorgueillir d’une possibilité de transport de sept personnes (comme son cousin technique Opel Frontera) et il affiche un tarif attractif qui le place en bonne position face au Dacia Duster qu’il convient de placer parmi ses concurrents directs. Ce modèle est un bon véhicule familial qu’il conviendra de ne pas brusquer pour en tirer toute la quintessence et profiter à fond de son confort qui est l’un de ses atouts les plus intéressants.