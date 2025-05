SUV Citroën C3 Aircross : lequel choisir ?

MOTORISATION ESSENCE

1.2 Turbo 100 ch BVM6

Le Citroën C3 Aircross bénéficie en entrée de gamme d’une motorisation thermique non hybridée de 100 ch. Une puissance limitée qui pénalise l’auto sur le plan des performances, et cela malgré un poids contenu de 1 312 kg. Ainsi pour passer de 0 à 100 km/h, le C3 Aircross a besoin de plus de onze secondes, et 18 secondes pour effectuer un 400 mètres départ arrêté. On est bien loin d’une voiture sportive, d’autant plus que la boîte mécanique est particulièrement lente avec des débattements longs. Autre souci lorsque l'on monte en régime, le volume sonore du moteur qui est assez élevé. Et l’on ne peut pas se consoler avec la consommation de carburant, puisque celle-ci durant notre essai a atteint les 8 litres aux 100 kilomètres, loin des 6 litres revendiqués par la fiche technique du constructeur. Il convient d' ajouter à cela que cette motorisation n’est disponible qu’avec les deux premières finitions You et Plus (pas de Max pour elle) et qu’il faut compter sur un malus assez élevé de 898 à 1 386 €. Seule consolation, le C3 Aircross est disponible avec ce moteur en version sept places, mais au vu des performances, il est difficile de conseiller un tel équipage.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : BVM6

0 à 100 km/h : 11s3 – 11s5

Vitesse maxi : 179 km/h – 178 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 6 l/100 km – 6,1 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 134 g/km - 139 g/km

MOTORISATION HYBRIDE

1.2 Turbo 145 ch e-DCT6

Il y a encore peu de temps, cette motorisation hybride affichait 136 ch sous le capot du Citroën C3 Aircross. Désormais, Citroën anticipe les changements qu’amènera la nouvelle norme Euro 7 qui pour la micro-hybridation ne prendra plus uniquement la puissance du moteur essence, mais la puissance cumulée (thermique + électrique) d’où les 145 ch. Malgré ce changement de dénomination, il n’y a aucun bouleversement en ce qui concerne les performances et le passage de 0 à 100 km/h s’effectue toujours en 8s3. Pas de quoi s’enthousiasmer, car le C3 Aircross ainsi équipé n’est pas un modèle de sportivité. Il est plus typé confort que dynamisme et si on le brusque, les suspensions souples ont tendance à faire prendre à la caisse du roulis et ainsi mettre mal à l’aise les occupants du véhicule. De plus, les montées en régime de ce moteur ne sont pas aidées par une boîte e-DCT6 (elle intègre un moteur électrique de 28 ch) un peu lente et peu réactive lors des dépassements, lorsque l’on écrase la pédale d’accélérateur au plancher. Si l’on hausse le ton, la motorisation donne de la voix tout comme le moteur électrique lorsqu’il récupère l’énergie. L'insonorisation n’est donc pas l'un des points forts de cette auto. C’est pour cela qu’il est préférable de conduire souplement pour profiter du confort de roulement de cette auto (bien aidée par une suspension à doubles butées hydrauliques progressives), et consommer le moins possible : 6,5 l/100 km en moyenne sur la route et moins en ville.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne, turbo, essence + électrique

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn + 28 ch électrique (puissance cumulée : 145 ch)

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn (électrique : 55 Nm)

Batterie : capacité brute de 0,89 kWh

Transmission : automatique e-DCT6

0 à 100 km/h : 8s3 – 8s6

Vitesse maxi : 192 km/h (limitée)

Consommation parcours mixte (WLTP) : 5,3 l/100 km – 5,4 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 120 g/km - 123 g/km

MOTORISATION ELECTRIQUE

113 ch, batterie 44 kWh

Parlons style avant de nous pencher sur la motorisation électrique du Citroën ë-C3 Aircross pour évoquer les seuls éléments différenciant les versions thermiques de l’électrique : les petits logos « ë » sur les portières avant et le logo « ë-C3 » sur le hayon. Sous le capot de ce Ë-C3 Aircross on trouve une motorisation électrique de 113 ch, associée à une batterie de 44 kWh. Ainsi équipé, l'Ë-C3 Aircross passe de 0 à 100 km/h en 11s7 et sa vitesse est limitée à 143 km/h. Pour prendre le volant de ce modèle et s’élancer sur la route, il faut tourner une clé dans un barillet, c’est un tantinet désuet, mais l’on se réhabitue vite. Différence notable avec les modèles thermiques, le silence de fonctionnement et la douceur des commandes qui est également un plus. On s’immisce dans la circulation sans heurt et sans à-coups, l'agrément de conduite est donc supérieur à celui que l'on a avec les modèles thermiques. Il faut noter que la récupération d’énergie à la décélération comme au freinage est limitée et qu’il n’y a pas de mode « B », juste un mode « C » qui s’apparenterait plus à une roue libre. En ville, le Ë-C3 Aircross se comporte bien et n’est pas ridicule sur la route, où le confort de roulement fera la joie de vos passagers et de vos lombaires. En ce qui concerne l’autonomie, si l’on ne fait que de l’autoroute on ne devrait pas dépasser les 180 km, en ville, ce sera plus proche de ce qui est annoncé par la fiche technique. Pour disposer de kilomètres d’autonomie supplémentaires, il faudra attendre la version avec batterie de 54 kWh qui doit arriver prochainement. Pour la recharge, le Ë-C3 Aircross est équipé d’un chargeur intégré de 7,4 kW de série qui peut être remplacé en option (400 €) par un chargeur de 11 kW. Avec le chargeur de 7,4 kW pour une recharge de 0 à 100 % sur une Wallbox 32 A, il faut compter 4 h 20, moitié moins avec le chargeur de 11 kW. Sur la route en courant continu on peut passer de 20 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne charge rapide.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 113 ch 9 030 tr/mn

Couple : 124 Nm à 5 445 tr/mn

Batterie : capacité de 44 kWh

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 11s7

Vitesse maxi : 143 km/h (limitée)

Autonomie en cycle combiné (WLTP) : 302 km

Autonomie en cycle urbain (WLTP) : 432 km

Temps de charge

- de 0 à 100 % sur prise domestique (8 A) : 21 h 54

- de 0 à 100 % sur prise renforcée Green'Up (16 A) : 9 h 39

- de 0 à 100 % sur Wallbox 32 A monophasé (chargeur 7,4 kW) : 4 h 20

- de 0 à 100 % sur Wallbox 32 A triphasé (chargeur 11 kW) : 2 h 51

- de 20 à 80 % sur borne de charge rapide (100 kW) : 26 minutes

Capacité de Recharge : 7,4 kW (série)/11 kW (option)

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km