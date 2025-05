SUV Citroën C3 Aircross : lequel choisir ?

Finition You

La finition d’entrée de gamme du SUV Citroën C3 Aircross n’est disponible qu’avec la motorisation thermique la moins puissante et également la motorisation électrique de 113 ch. Il n'y a pas de possibilité avec cette finition de choisir la version sept places du C3 Aircross. La dotation de cette finition est correcte, mais il conviendra de se munir de son smartphone pour le placer sur une station d’accueil et ainsi bénéficier de la radio à bord. La climatisation est manuelle, mais on a droit à des radars de stationnement à l’arrière, d’un nombre important d’équipements de sécurité, d’une banquette rabattable 1/3-2/3, de l’affichage tête haute (Citroën Head-up Display) en couleur façon i-Cockpit Peugeot. Visuellement, cette finition est la moins « sexy » de toutes avec des coques de rétroviseurs « noir mat », l’absence de barres de toit, l’impossibilité de disposer d’un toit de couleur différente même en option. La Citroën Ë-C3 électrique se dote d’un chargeur embarqué de 7 kW (11 kW en option) avec recharge en courant continu de 100 kW, d’un câble de recharge, d’un frein de stationnement électrique, d’un pare-brise acoustique, etc.

Principaux équipements de la finition You

Aide au stationnement arrière

Allumage automatique des feux de croisements

Ambiance Urban Bronze (Tissu Noir/Tissu Quadric)

Banquette arrière avec dossier fractionnable 2/3 et 1/3

Boîtier télématique : Appel d’urgence et Citroën Assistance (Comprend les services Connect ONE pendant une période de 10 ans)

Citroën Head-up Display (affichage tête haute couleur) - TFT

Climatisation

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Mat, décors extérieurs grainés et élargisseurs d’ailes Noir Mat

Éclairage d’accompagnement et d’accueil

Enjoliveurs 16pouces TITANITE (Avec pneus classe A chaînables.)

Équipements de sécurité (ABS, AFU, ESP, REF, Aide au démarrage en pente, 6 Airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux), Détection de sous-gonflage, Direction assistée, Kit de dépannage provisoire de pneumatiques, Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers y compris en rang 3 pour l’option 7 places.)

Feux diurnes à LED

Fixations ISOFIX sur les deux places latérales

Lève-vitres avant électriques (descente séquentielle)

Ordinateur de bord

Pack Safety : avec Active Safety Brake (Freinage automatique d’urgence de 5 à 135 km/h) ; Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne ; Alerte Attention Conducteur ; Reconnaissance des panneaux de vitesse ; Régulateur - limiteur de vitesse Poches aumônières au dos des sièges avant

Poignées de portes extérieures Noir Brillant

Prise 12V en console centrale pour version essence et en arrière de console sur versions hybrides et électriques + Prise USB type-C (charge rapide 3A) sur la planche de bord

Projecteurs à LED

Radio via smartphone (avec application MyCitroën Play) avec commande de la radio sur le volant

Reconnaissance vocale via smartphone

Rétroviseurs extérieurs électriques

Siège conducteur avec réglage en hauteur

Station d’accueil (dock) pour Smartphone

Suspension Citroën Advanced Comfort

Vitres latérales teintées

Volant réglable en hauteur et profondeur

Spécificités véhicule électrique Citroën Ë-C3 Aircross

Avertisseur Sonore Piéton

Câble de charge Mode 3 (Wall Box) pour prise de charge T2, longueur 6 mètres

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

E-Remote (commande à distance) : Contrôle de la charge

Frein de stationnement électrique

Pare-brise acoustique

Recharge rapide en courant continu de 100 kW (Sur une borne publique.)

Services Connect PLUS (cela comprend les services Connect PLUS pour une période d’essai de 1 an)

Finition Plus

Avec la finition Plus, le SUV C3 Aircross en offre plus ! En effet, si les jantes en aluminium ne sont pas encore là, on a droit à des barres de toit, une climatisation automatique, un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces avec radio et six haut-parleurs, des « Color clips » pour égayer l’habitacle, un plancher de coffre escamotable, une console centrale haute avec accoudoir, diverses prises pour brancher smartphones et consoles de jeux, des sièges Advanced Comfort, etc. L’ambiance est résolument plus moderne à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais la facture fait un bond en avant de 2 100 €. À noter qu’il y a une différenciation dans l’habitacle entre le modèle Turbo de 100 ch et le modèle Hybride de 145 ch, c'est normal parce qu'il y a un frein de parking manuel pour l’un et un frein de parking électrique pour l’autre (voir ci-dessous).

Principaux équipements finition Plus (en plus des équipements de la finition You)

Barres de toit Noir Brillant

Caméra de recul

Color Clips (Blanc, Infra Rouge ou Bronze selon teinte de caisse)

Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé (sauf Turbo 100 ch)

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant et Décors extérieurs Noir Brillant

Climatisation automatique

Eclairage d’ambiance monochromatique

Ecran central 10,25pouces tactile avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil + Système audio 6 haut-parleurs (DAB)

Enjoliveurs 17pouces SYLVANITE (Avec pneus classe A chaînables.)

Essuie-vitre avant automatique avec capteur de pluie

Feux arrière 3D à LED (sauf Turbo 100 ch)

Frein de stationnement électrique (sauf Turbo 100 ch)

Lève-vitres arrière électriques (descente séquentielle)

Pare-brise acoustique

Plancher de coffre escamotable (incompatible 7 places)

Plafonnier à LED

Prise USB type-C (charge standard et data) sur la planche de bord + 2 Prises USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2 + 1 Prise USB type-C (charge rapide 3A) sur la console centrale (sauf Turbo 100 ch)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement

Sabots avant et arrière

Sièges Advanced Comfort

Vitres et lunette arrière surteintées

Volant Gainé avec décor chrome

Spécificités véhicule électrique Citroën Ë-C3 Aircross

Services Connect PLUS (Comprend les services Connect PLUS pour une période d’essai de 1 an)

Finition Max

Finition la plus haut de gamme pour le Citroën C3 Aircross, la finition Max adopte la teinte différenciée du toit avec les teintes Rouge Elixir et Vert Montana, un frein de stationnement électrique, le système de surveillance d’angle mort, une aide au stationnement à l’avant. Le GPS est désormais intégré et l’on a droit à la recharge par induction pour les smartphones. Le tout est proposé à un tarif plus élevé de 2 200 € par rapport à la finition inférieure.

Principaux équipements finition Max (en plus des équipements de la finition Plus)

Prise USB type-C (charge rapide 3A) sur la console centrale

Aide au stationnement avant

Ambiance Metropolitan Grey (Maille Hello noire/Toile enduite gris clair)

Centre de roue noir avec logo

Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé

Feux arrière 3D à LED

Frein de stationnement électrique

Jantes Alliage 17pouces ARAGONITE Diamantées (Avec pneus classe A chaînables.)

Navigation 3D sur écran central 10,25pouces tactile

Recharge sans fil pour smartphone (15W)

Répétiteur de clignotant dans le rétroviseur à LED

Rétroviseur intérieur électrochrome

Système de surveillance d’angle mort (Fonction active à partir de 30 km/h.)

Toit bi-ton