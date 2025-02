Moins cher qu'un Dacia Duster, le Citroën C3 Aircross est-il le meilleur des SUV urbains du marché ?

EN BREF 2e génération de C3 Aircross 4,39 m de long (+ 23 cm) et 7 places possibles Thermique, hybride ou électrique À partir de 19 700 € (moins cher qu'un Duster)

Après une première génération présentée en 2017, qui a d'ailleurs eu une carrière dont il n'a pas à rougir, le Citroën C3 Aircross revient, revu des jantes aux barres de toit, avec une seconde génération qui n'est autre qu'une citadine C3 rallongée et rehaussée. Toujours SUV urbain dans le concept, il est toutefois très largement plus grand que son prédécesseur, le but ayant été de pouvoir caser 7 personnes à bord, en faisant une proposition unique sur le marché du "B-SUV". Autre particularité : des tarifs canons. Son prix de base est même inférieur à celui du moins cher des Dacia Duster, ce dernier étant tout simplement la cible désignée de ce dernier né de la marque aux chevrons.

Alors, ce nouveau C3 Aircross... Est-il meilleur qu'un Duster, et même, est-il le meilleur des SUV urbains du marché ? Sur le papier, il a en tout cas pas mal d'atouts dans la tuyauterie.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Mais commençons par sa plastique. Parti d'une première génération très joviale et rondouillarde avant son restylage, le C3 Aircross cru 2025 s'affirme en tant que "vrai" SUV. Calandre verticale, capot plat, protections de carrosserie en plastique brut, barre de toit, garde au sol de 20 cm, il se veut baroudeur, comme la dernière C3.

Il en est une émanation allongée. Basé sur la même plateforme "smartcar" réservée à la base aux modèles du constructeur réservés aux marchés émergents (Inde et Amérique latine), il étire son empattement de 6 cm (2,67 m) et sa longueur. Avec 4,39 m de long, 1,79 m de large et 1,66 m de haut, il mesure 38 cm de plus que la citadine, mais aussi 23 cm de plus que l'ancien C3 Aircross entre les pare-chocs ! Une crise de croissance rarement vue entre deux générations d'autos. Mais c'est de bonne guerre. Nous l'avons dit, c'est pour pouvoir caser 7 personnes dans l’habitacle. Tribu bienvenue... Mais cela en fait aussi le plus long des SUV dits "urbains", et il flirte avec la catégorie des SUV compacts.

En effet, un Peugeot 2008, déjà considéré comme grand, c'est 4,30 m, Un Renault Captur fait, lui, 4,24 m. Quant au Dacia Duster, cible désignée et assumée de cette nouveauté, il mesure 4,34 m.

Un look encore plus SUV que le précédent opus

Ceci posé, le dernier C3 Aircross n'est pas vilain. Sa proue est reprise presque telle quelle de la C3, avec tout de même des nuances au niveau du bas du bouclier, et du sabot de protection. Le nouveau logo de la marque trône au centre d'une calandre qui reprend des motifs en chevrons, et qui vient s'appuyer sur les optiques. Ces dernières sont identiques à la C3 et adoptent un tout nouveau regard, et une signature lumineuse à 3 segments, deux horizontaux et un vertical, comme vu sur le concept Oli fin 2022.

Le profil étiré laisse apparaître des jantes de 17 pouces sur notre modèle d'essai en finition haute Max. qui prennent place dans des ailes à la découpe un poil géométrique mais surtout protégées par une protection en plastique brut, qui reprend là encore un motif en chevron. À noter que les barres de toit s'affirment, en étant siglées Citroën, et que le toit peut être de couleur contrastée, à partir du second niveau de finition Plus, et en série sur le haut de gamme Max. Et la longueur des portes arrière ne cesse d'étonner également, mais ce sera un avantage au moment de s'installer sur les banquettes des 2e et 3e rangées.

La partie arrière est très verticale, mis à part la lunette, légèrement inclinée. Et encore une fois, Citroën a exploité à fond le thème des chevrons, que l'on retrouve sur le bandeau qui relie les feux, et le bas du bouclier.

Le C3 Aircross a donc pris un peu de prestance au passage, et s'inscrit parfaitement dans la tendance de mode actuelle, qui est plus que jamais aux SUV et crossovers. Il est même à notre sens plus équilibré que la C3, avec son empattement majoré et une poupe moins tronquée...

Un habitacle basique mais bien dessiné, repris de la C3

Si l'extérieur prend évidemment quelques libertés face à la citadine C3, l'habitacle reprend de son côté telle quelle la planche de bord de cette dernière. Dessin identique, matériaux identiques, équipement identique, assemblages itou, le Aircross ne se distingue donc clairement pas par sa qualité de finition et des matériaux. C'est du basique. Plastiques durs partout sur la planche de bord, sur les contreportes, entre les sièges, sont aussi le signe d'une volonté d'économie, afin de pouvoir proposer l'auto au meilleur prix.

Mais le dessin, lui, est agréable à l'œil, très horizontal, et un bandeau recouvert de tissu égaye tout de même l'ambiance (sauf en entrée de gamme You). Les assemblages sont également bien réalisés. Si les finitions moyennes et hautes proposent un écran multimédia tactile de 10,25 pouces, l'entrée de gamme You, comme sur la C3, devra se contenter d'un dock pour smartphone. C'est lui qui deviendra le multimédia de la voiture, grâce à une application dédiée à télécharger, et une communication avec la voiture et son volant en NFC.

Par rapport au précédent C3 Aircross, l'ergonomie n'a également plus rien à voir. Ici, le conducteur se trouve face à un petit volant à méplats, et à un affichage du combiné d'instrumentation, en partie analogique, en partie numérique, situé au-dessus du volant. À la manière de... Peugeot et son i-cockpit ! Mais ici baptisé "head-up display", bien que ce ne soit pas un véritable affichage tête haute projeté sur le pare-brise...

Par contre, et contrairement aux reproches faits à Peugeot, l'organisation dans l'espace fait que même pour les plus grands ou plus petits des conducteurs, l'affichage restera tout le temps visible et non caché par la jante du volant. Un bon point.

Les sièges, eux, et sauf en entrée de gamme You, encore une fois, sont ceux du programme "Advanced confort" de la marque, donc copieusement rembourrés de mousse, ce qui les rend sincèrement accueillants, dans la plus pure tradition des chevrons. Et cela vaut pour la banquette arrière, dans laquelle les passagers seront installés comme des rois, avec une place pour les jambes assez incroyables. Merci l'empattement majoré ! Par contre, et c'est plus que dommage, la banquette perd sa fonction coulissante. Et sur la version ë:C3 Aircross électrique, le plancher est situé 8 cm plus haut.

5 ou 7 places à bord, une proposition unique sur le segment

Venons-en à une particularité, vous l'avez compris, de ce nouveau C3 Aircross : la possibilité de choisir entre deux versions, 5 places, ou 7 places. Contre 850 €, vous pourrez en effet accueillir à bord deux personnes supplémentaires. Mais cela a plusieurs conséquences. Premièrement, en version 7 places, la banquette de deuxième rangée est avancée de 65 mm, à la fois pour faciliter l'accès au troisième rang, et pour tenter de conserver un volume de coffre raisonnable.

Car oui, en installant deux strapontins dans le coffre, ce dernier perd un volume conséquent. De 460 litres en 5 places, il passe en effet à 330 litres seulement, soit 130 litres de perdus, ce qui n'est pas rien. Si l'on résume, en 5 places, on a 460 litres banquette en place et 1 600 litres banquette rabattue. En 7 places, on a 40 litres (oui, 40 litres...) en configuration 7 places, 330 litres avec 5 passagers, et 1 470 litres toutes banquettes repliées. Par contre, si la surface de chargement de la version 5 places n'est pas totalement plane (mais presque), celle de la 7 places est parfaitement de niveau. Et notons qu'il n'y a pas de différence entre les modèles thermiques, hybrides et électrique.

Avec de tels volumes, le C3 Aircross fait mieux que de nombreux concurrents 5 places. Un 2008 cube de 434 à 1 467 litres, un Puma de 456 à 1 216 litres, un Yaris Cross de 397 à 1 097 litres. Mais l'ancien modèle, lui, proposait, grâce à sa banquette coulissante, entre 410 et 520 litres et 1 289 litres banquette rabattue.

Détail qui n'en est pas un, la version électrique ne pourra pas être commandée en 7 places. Uniquement en 5.

Trois motorisations au choix

Techniquement, ce dernier modèle chevronné sera proposé au choix avec trois motorisations. En entrée de gamme un 1.2 (qu'on n'appelle plus PureTech mais qui en est un) thermique 100 ch (boîte manuelle 6 rapports, 205 Nm, de 5,9 à 6,1 l/100 km pour 134 à 139 g de CO2). Ce qui donne un malus compris entre 450 et 898 € aujourd'hui, et très bientôt beaucoup plus.

Ensuite on trouve un 1.2 hybride 48 volts 136 e-DCS6, celui que nous avons essayé ici. Il développe donc 136 ch cumulés entre son moteur thermique et son moteur électrique de 28 ch logés dans la boîte de vitesses à double embrayage, 230 Nm de couple, grimpe à 192 km/h en vitesse de pointe et abat le 0 à 100 en 8,8 secondes. Il rejette moins de CO2 que la version 100 ch non hybridée, avec entre 5,3 et 5,4 l/100 km, soit entre 120 et 123 g de CO2/km et un tout petit malus compris entre 100 et 170 € aujourd'hui, mais bientôt un peu plus là encore.

Enfin, la version ë:C3 Aircross sera évidemment de la partie, avec son moteur électrique de 113 ch et 124 Nm, couplé à une batterie de 44 kWh de capacité brute (42 nette), qui lui offre une autonomie mixte de 320 km. La vitesse maxi est de 135 km/h et le 0 à 100 est effectué en 12,9 secondes. Pour la recharge, c'est 7,4 kW en courant alternatif (11 kW en option), et 100 kW en courant continue. Ces puissances permettent de récupérer, en théorie, de 20 à 80 % de batterie en 4h10 en 7 kW, 2h50 en 11 kw, et 26 minutes en 100 kW DC.

Courant 2025 arrivera une seconde version électrique, avec batterie de 54 kWh, qui lui offrira une autonomie de 400 km au moins. Et le prix sera forcément plus élevé que les 27 400 € demandés aujourd'hui minimum (voir page tarifs).