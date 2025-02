Moins cher qu'un Dacia Duster, le Citroën C3 Aircross est-il le meilleur des SUV urbains du marché ?

La gamme du C3 Aircross est assez simple. Il dispose de trois niveaux de finition, tous n'étant pas disponibles avec tous les moteurs. Et pour contenir les prix, la dotation a été simplifiée et ne propose rien d'autre que ce qui est essentiel. Alors ne vous attendez pas à de la haute technologie, à commencer par le démarrage, qui se fait avec une bonne vieille "clé" !

La finition d'entrée de gamme est baptisée "You", et elle dispose principalement de : la climatisation manuelle, la station d'accueil pour smartphone, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse, les vitres avant électriques, le volant multifonction, l'alerte active de franchissement de ligne, l'alerte de survitesse, les radars de recul, l'allumage automatique des feux, six airbags, le freinage automatique d'urgence en cas de détection d'obstacle, les suspensions "advanced confort", la banquette rabattable 1/3-2/3, les jantes tôles avec enjoliveurs, les feux de jour à LED.

Pour 2 100 € de plus, la finition "Plus" ajoute : les barres de toir, les "color clip" personnalisables, les sabots avant et arrière, l'écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, trois prises USB-C, la climatisation automatique, la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques, les lève-vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, les optiques avant à LED, les sièges advanced confort, le plancher de coffre, le volant en similicuir. Et en version 7 places : les deux places dans le coffre, une prise USB-C supplémentaire, la banquette de rang deux repliable en portefeuille et le plancher plat.

Et si vous ajoutez encore 2 100 € pour passer à la finition haut de gamme "Max", vous ajouterez à la dotation : les feux arrière 3D à LED, les jantes alliage 17 pouces, le toit contrasté noir ou blanc, la navigation 3D, le chargeur à induction pour smartphone, la console centrale haute avec accoudoir, le rétroviseur intérieur électrochrome, le pare-brise acoustique, l'alerte de véhicule dans l'angle mort.

Les versions 7 places (finitions Plus et Max uniquement, et indisponible sur finition You et versions électriques ë:C3 Aircross) sont facturées 850 € de plus.

Les seules options sont la peinture bi-ton sur Plus, facturée 300 €, et sur la version électrique, le chargeur 11kW intégré (400 €) et la peinture métal (entre 250 et 1 100 €).

Le point techno Justement, le nouveau C3 Aircross n'a rien de technologique. Il ne fait d'ailleurs qu'à peine mieux que son prédécesseur sur ce point. Il dispose du strict minimum, avec un régulateur non adaptatif, mais tout de même le minimum de connectivité pour smartphone, et sans fil. Sinon, les alertes en tout genre sont de toute façon rendues obligatoires par la normes européenne GSR2. Il n'y a donc rien de superflu.