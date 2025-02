Moins cher qu'un Dacia Duster, le Citroën C3 Aircross est-il le meilleur des SUV urbains du marché ?

SI l'on considère le C3 Aircross comme un SUV urbain classique, il évolue au sein d'une concurrence nombreuse, chaque constructeur ayant aujourd'hui son SUV urbain. On parle donc des Peugeot 2008, Renault Captur, Ford Puma, Opel Frontera (son cousin technique), mais aussi Kia Niro, Hyundai Kona, Volkswagen T-Roc, ou Toyota Yaris Cross. Et bien sûr du Dacia Duster, qui est son concurrent tout désigné.

Mais si on considère que ses concurrents ne sont que ceux qui proposent de l'hybride et de l'électrique dans leur gamme, ça se réduit (2008/E-2008, Puma, Frontera, Niro, Kona). Et plus encore si l'on prend les modèles capables d'accueillir 7 personnes, puisque le Citroën est le seul représentant dans cette catégorie des "B-SUV".

Dans tous les cas, l'offre de Citroën est plus intéressante financièrement, quel que soit le concurrent. Seul l'Opel Frontera arrive à se défendre, mais il n'a pas les butées hydrauliques progressives, ni de version 7 places.

Par rapport à des 2008 ou des Captur, le modèle aux chevrons est entre 6 000 et 7 000 € moins cher. Par rapport au Dacia Duster, il reste 300 € moins cher en entrée de gamme, et 1 000 € moins cher en version hybride. En hybride encore, un Yaris Cross 116 ch est 3 000 € plus cher, plus petit, mais un peu mieux équipé.

Bref, vers quel concurrent que l'on se tourne, il sera plus cher, mais souvent mieux fini et équipé, sans compenser le surcoût. Le C3 Aircross est donc exceptionnel en rapport prix/prestations.

À retenir : l'atout prix

Le C3 Aircross possède de réels défauts, il est basique en finition et en équipement, plutôt bruyant, peu dynamique volant en main, et on ne connaît pas encore son niveau de sécurité passive. Par ailleurs, il n'est pas totalement débarrassé de ses "bugs de jeunesse".

Ceci dit, il offre en contrepartie des qualités bien réelles et parfois inédites dans la catégorie, comme la possibilité de disposer de 7 places à bord. Il est donc : très spacieux pour les passagers, et même pour les bagages en version 5 places, il est aussi le modèle le plus confortable du marché, et enfin ses tarifs sont imbattables et font même de l'ombre à la référence Duster sur ce plan, ce qui n'était pas la moindre des gageures.

Et justement, en rapportant le niveau global de ses prestations à son tarif, on peut répondre à la question posée en titre. Est-il le meilleur des SUV urbains du marché ? La réponse est : oui probablement. Et oui certainement si vous vous arrangez avec sa finition basique et son niveau d'équipement essentiellement. En cela, il prend la place qu'occupait jusqu'alors le Duster.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable

Les prix canons

L'habitabilité aux places arrière en version 5 places

Le volume de coffre

L'existence de la version 7 places

Le look plutôt sympathique et plus agréable que celui de la C3 citadine

Le choix entre thermique, hybride et électrique

L'ergonomie du poste de conduite et du système multimédia Caradisiac n'a pas aimé Les bruits en provenance des moteurs thermiques ET électriques

Les places de 3e rangée vraiment exiguës sur la version 7 places

Plus aucun coffre en configuration 7 places

Le manque de dynamisme

Les bugs résiduels