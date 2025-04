Que vaut la Citroën C3 Aircross la moins chère ?

EN BREF SUV urbain 2ᵉ génération 100 ch essence À partir de 19 700 €

Après 7 ans de bons et loyaux services – il est apparu en 2017 – le C3 Aircross 1er du nom tire sa révérence. Pendant de nombreuses années, il a été classé parmi les SUV urbains préférés des Français en occupant régulièrement une place dans le Top 5 des ventes de la catégorie. Toutefois, malgré ces chiffres plus que respectables, il était temps pour Citroën de renouveler son modèle. Aujourd’hui, c’est désormais chose faite avec une seconde génération totalement différente de la première, notamment sur le plan esthétique.

La rupture est même brutale, car il est bien difficile de trouver une filiation entre les deux modèles. Le nouveau joue plutôt la carte de la proximité avec la dernière C3 en particulier la partie avant qui est strictement identique. Comme sur la citadine, on remarque la calandre verticale frappée du nouveau logo et entourée d’optiques de trois barres lumineuses en forme de crochets. Une forme que l’on retrouve également à l’arrière au niveau des feux. Les observateurs auront noté la présence de rappels aux chevrons, notamment dans le bouclier avant.

Des aspects pratiques bien pensés

Les dimensions évoluent profondément, en particulier la longueur qui atteint désormais 4,39 m, c’est 23 cm de plus que le précédent et il en est de même de l’empattement, qui gagne 6 cm. Ces augmentations plus que notables permettent d’accueillir sept passagers, ce qui constitue l’une des principales nouveautés de cette génération.

Toutefois, il faudra encore patienter pour la découvrir. En attendant, la version 5 places, qui bénéficie des mêmes mensurations, en profite pour proposer une habitabilité arrière très généreuse, notamment en espace aux genoux.

En ce qui concerne le coffre, celui-ci propose un volume de 460 litres pouvant atteindre 1 600 litres banquette rabattue, ce qui est mieux que la plupart des modèles concurrents.

Les similitudes avec la C3 ne se limitent pas à l’extérieur, car l’organisation est totalement similaire. Elle se distingue par son instrumentation numérique positionnée sur le haut de la planche de bord. Le volant de petite taille arbore une forme originale également avec un double méplat. L’écran multimédia de 10 pouces regroupe de nombreuses fonctions, mais pas celles de la climatisation, qui restent indépendantes. Malgré des plastiques durs omniprésents, la présentation est agréable grâce à la présence d’un bandeau lumineux en tissu, qui apporte une touche qualitative supplémentaire bienvenue.

Un moteur 100 ch peu performant et glouton

Disponible en 100% électrique et en hybride, deux motorisations que nous avons déjà essayées, le C3 Aircross est aussi vendue avec le Turbo 100 ch et c’est justement cette motorisation que nous avons aujourd’hui à l’essai. Comme certains l’auront remarqué, Citroën a décidé de ne plus utiliser l’appellation « Puretech », pourtant il s’agit bel et bien du Puretech 100 ch dont on parle aujourd’hui. Quand on parle de ce moteur, beaucoup d’entre vous ont les poils qui se hérissent. À juste titre d’ailleurs, tant les problèmes ont été nombreux. Toutefois, Stellantis annonce avoir fiabilisé sa technologie. Même s’il faut être toujours méfiant, laissons-leur le bénéfice du doute.

Pas de surprise, sur le plan technique, car ce moteur est bien connu désormais. Il s’agit toujours d’un 1.2 l Turbo 3 cylindres de 100 ch, qui dispose également d’un couple de 205 Nm. Le C3 Aircross ne pèse que 1 300 kg sur la balance, ce qui lui permettrait d’avoir en théorie de bonnes relances, malheureusement, il est pénalisé par une boîte mécanique particulièrement lente aux débattements longs. Résultat, il abat le 0 à 100 km est 19,5 s. À titre de comparaison, le même véhicule avec le moteur hybrid 136 ch abat le même exercice en 8,8 s. Un gouffre et donc un score extrêmement mauvais, qui pénalise fortement le dynamisme du SUV de Citroën. Et cela ne se fait pas à l’avantage de la consommation, car celle-ci n’est pas extraordinaire puisque nous avons relevé une moyenne de 8.0 litres/100 km. Ce côté glouton s’accompagne aussi de montées en régime trop sonores.

Le manque de dynamisme précédemment évoqué se retrouve aussi au niveau du comportement. Le C3 Aircross mise clairement sur son confort avec ses sièges Advanced confort et ses suspensions à butées hydrauliques. La recette choisie est efficace, même si cela signifie des mouvements de caisse prononcés quand on hausse le rythme. Il faut signaler aussi une direction trop légère qui donne une impression. Toutefois, malgré de deux griefs, le C3 Aircross se révèle plutôt agréable à mener à condition d’obtenir un rythme de bon père de famille. Cela tombe bien, il n’est pas fait pour faire tomber les chronos.