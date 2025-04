Que vaut la Citroën C3 Aircross la moins chère ?

La concurrence : toujours plus nombreuse

Le C3 Aircross ne manque pas de rivaux sur le segment des SUV urbains, qui est l’un des plus concurrentiels du marché. La plupart des constructeurs généralistes dispose en effet dans leur gamme d’un véhicule de cette catégorie. Toutefois, l’adversaire le plus direct de ce C3 Aircross est le Dacia Duster. Seulement 200 € séparent ces deux SUV, et pour une fois, ce n’est pas le roumain qui est le moins cher, mais le français. C’est très rare. Les autres acteurs du segment sont nettement plus chers puisqu’il faudra compter entre 4 500 et 8 000 € de plus pour un autre modèle de la catégorie. Dommage que ce C3 Aircross soit pénalisé par un malus de 1 000 €.

À retenir : un moteur d'entrée de gamme pas ridicule

Pour son retour sur le segment des SUV urbains, Citroën se fait remarquer avant tout par son tarif super agressif, mais pas que puisque le C3 Aircross se distingue aussi par son excellente habitabilité arrière, sa présentation intérieure valorisante et originale, son confort de premier niveau et aussi la possibilité d’avoir dans quelques mois une configuration 7 places. Ce Puretech 100 ch n'est toutefois pas le meilleur moteur de la gamme. L'hybrid 136 ch nous apparait plus recommandable, malgré un tarif plus élevé.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure sympathique

L’habitabilité arrière très généreuse

Excellent confort

Les prix très agressifs

Possibilité d’avoir une configuration 7 places.

Caradisiac n'a pas aimé

Le manque de dynamisme

Les nombreux bugs

Le moteur bruyant lors des phases d’accélération