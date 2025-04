Que vaut la Citroën C3 Aircross la moins chère ?

Avec cette motorisation, le Citroën C3 Aircross est disponible avec les deux finitions les plus basses, à savoir « You » et « Plus ». Par conséquent, pas de haut de gamme « Max ».

Ainsi, la finition d'entrée de gamme se caractérise par la climatisation manuelle, la station d'accueil pour smartphone, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse, les vitres avant électriques, le volant multifonction, l'alerte active de franchissement de ligne, l'alerte de survitesse, les radars de recul, l'allumage automatique des feux, six airbags, le freinage automatique d'urgence en cas de détection d'obstacle, les suspensions "Advanced confort", la banquette rabattable 1/3-2/3, les jantes tôles avec enjoliveurs et les feux de jour à LED.

Pour 2 100 € de plus, le niveau "Plus" ajoute les barres de toit, les sabots avant et arrière, l'écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, la climatisation automatique, la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques, les lève-vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, les optiques avant à LED, les sièges advanced confort, le plancher de coffre, le volant en similicuir.