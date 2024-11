Le Dacia Bigster est-il juste un Duster rallongé ?

Le Bigster a été l’une des grandes vedettes du dernier Mondial de Paris et en particulier du stand Dacia. Pour certains observateurs, ce SUV n’est pas vraiment un nouveau modèle, puisqu’il s’agit d'un Duster auquel on a rajouté une vingtaine de centimètres. Même si ces modèles se ressemblent fortement, on se rend compte en les scrutant en détails qu’il existe pourtant de très nombreuses différences.

Ainsi, quand on commence cette observation par la face, on constate que le Bigster et le Duster sont très proches. On retrouve sur les deux modèles la nouvelle identité visuelle de la marque avec la signature lumineuse en forme de flèche, mais aussi une calandre parcourue par deux traits blancs et bien évidemment le dernier logo de la marque.

Toutefois, quand on y regarde de plus près, on remarque que le Bigster dispose de particularités. La grille de calandre est distincte puisqu’elle se compose de rectangles sur le Duster alors qu’elle est ornée de barrettes positionnées en diagonale sur le Bigster. Le bouclier est également bien différent avec sur ce dernier une diminution du côté baroudeur, puisqu'il est peint alors qu’il fait la part belle aux matériaux bruts sur le Duster.

La forme et l’emplacement des antibrouillards sont aussi bien spécifiques en étant plus petits et implantés plus haut sur le Bigster.

C’est de profil que l’on visualise le mieux l’augmentation de la longueur de 23 cm entre le Bigster et le Duster. Même si l’empattement croît de 3 cm, cela se traduit surtout par un porte-à-faux arrière plus conséquent et par un agrandissement de la vitre de custode qui côtoie l’inscription « Bisgter ». Rien de tout cela avec le Duster, plus court.

Les plus attentifs auront pour leur part noté que la réduction du côté baroudeur, précédemment évoquée, est aussi d’actualité avec une protection de portières avant très réduite sur le Bigster. C'est finalement la partie arrière qui change le moins avec des formes de hayon et de feux très similaires.

Des spécificités dans l’habitacle

Il ne faut pas croire qu’il n’y ait que l’extérieur qui diverge, car c’est aussi le cas à l’intérieur. Tout d’abord, le volume de chargement du Bigster est logiquement nettement plus important avec 663 litres contre 594 litres pour le Duster. Et pour faciliter le chargement, le dernier-né de Dacia est doté d’une banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40 avec une trappe à ski alors que le petit frère doit se satisfaire d’une banquette 2/3-1/3 moins pratique.

À bord du Bigster, les passagers auront pour leur part un espace aux jambes quasiment similaire, mais ils bénéficieront de bouches d’aérations centrales, absentes sur le Duster.

À l’avant, le dessin de la planche de bord est inchangé. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 10 pouces contre 7 pouces sur le Duster. L’écran multimédia de 10 pouces dans les deux cas offre sur le Bigster une climatisation automatique bizone contre une monozone et il y a bien évidemment la disparition de l’inscription Duster face au passager avant.

Dacia profite de l’arrivée du Bigster pour proposer des équipements inédits comme par exemple le toit panoramique, les jantes 19 pouces, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif, le siège conducteur à réglages électriques ou le hayon électrique.

Ça bouge aussi sous le capot

Pour animer le véhicule le plus imposant de la gamme, le constructeur d’originale roumaine dispose de motorisations plus puissantes et surtout toutes électrifiées, ce qui n’est pas le cas du Duster aujourd’hui. Ainsi, vous trouverez sur le Bigster en entrée de gamme le TCE microhybridé de 140 ch, ensuite, le moteur GPL abandonne le 1.0 pour être remplacé par ce même 1.2 TCE de 140 ch. Même schéma pour l’hybride qui développe désormais 155 ch grâce à un 1.8 à la place d’un 1.6. Le 1.2 TCE 130 ch figure toujours au catalogue avec la version 4x4. Pour rappel, le Duster est propulsé par l’Eco-G 100 ch, le TCE 130 en 2 et 4 roues motrices et l’hybrid 140 ch.

Les tarifs du Bigster ne sont pas connus pour l’instant, mais on sait d’ores et déjà qu’ils débuteront à moins de 25 000 € et moins de 30 000 € pour l’hybride. À titre de comparaison, le Duster est affiché en entrée de gamme à 19 690 € et il faut compter un minimum de 26 600 € pour l’hybride. L’écart de prix devrait osciller selon nous entre 4 000 et 5 000 €.

Comme nous l’avons constaté, le Duster et le Bigster ne sont pas des jumeaux, bien au contraire, car les différences entre eux sont relativement nombreuses, que ce soit sur le plan du style, des aspects pratiques, de la dotation ou des moteurs. Au final, ces deux SUV ne s’adressent pas à la même cible. De quoi permettre à Dacia de s’attaquer à une nouvelle clientèle et continuer à se développer et faire toujours plus d’ombre à autres constructeurs, même ceux qui se pensaient être à l’abri.