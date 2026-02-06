Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €

EN BREF SUV Nouvelle motorisation essence/GPL 120 ch Boîte mécanique ou automatique À partir de 19 990 €

Vendue à un tarif d’accès de 19 990 €, cette version Eco-G 120 ch est LA plus accessible de toute la gamme Duster, mais aussi la plus intéressante sur le plan financier en raison du coût du GPL nettement inférieur à ceux des autres carburants. Ainsi, le litre de GPL est affiché en moyenne 0,965 € contre 1,81 € pour le SP98 et 1,70 € le SP95 E10. Une sacrée différence, qui explique qu’en 2025, plus d’un client Dacia sur trois ont été séduits par un modèle GPL. Ce constat n’est pas une surprise puisque le carburant GPL par son cout d’utilisation réduit fait écho à la marque Dacia qui s’est fait connaître par ses prix de vente nettement plus accessibles que ses concurrents.

Si certaines marques, on choisit l’E85, ce n’est pas le cas de Dacia qui a opté depuis 15 ans pour la bicarburation essence/GPL. Aujourd’hui, toute la gamme, mis à part la Spring bien évidemment, qui est électrique, peut recevoir un moteur à double carburation. Pour le Duster, la version GPL presque un quart des ventes. Très loin d’être négligeable, surtout pour un véhicule qui truste le Top 10 des ventes en France depuis ses débuts.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Peu de changements pour les aspects pratiques

Installé directement en usine, ce dispositif, contrairement à des équipements de deuxième monte, n’est pas trop impactant au niveau des aspects pratiques puisque le réservoir GPL est situé sous le plancher du coffre, à la place de la roue de secours. Impossible donc d’en avoir une, ce qui peut se révéler pénalisant pour certains clients. La capacité du réservoir d’essence reste inchangée avec 50 litres, même contenance pour le réservoir de GPL, doit quoi autoriser une autonomie cumulée de 1 560 km. Le volume de coffre demeure identique aux autres versions avec 517 litres. Statu quo également concernant l’habitabilité arrière qui demeure toujours aussi bonne.

Plus de tonicité sur la route

Remplaçant l’ancien Eco-G, cette nouvelle génération est donc, comme son nom l’indique, plus puissante que la précédente avec le 1.2 l 120 ch, qui remplace le 1.0 100 ch. Le couple progresse aussi avec 197 Nm contre 170 Nm auparavant. Mais surtout, cette motorisation est disponible pour la première fois en boîte mécanique et automatique.

À l’usage, les différences avec la précédente génération sont relativement discrètes. Il faut toutefois signaler que logiquement les performances sont en progrès avec notamment un 0 à 100 km/h abattu désormais en 11s contre 13,2s auparavant. Le Duster n’est toujours pas un foudre de guerre, mais les choses s’améliorent donc un peu. Le 3 cylindres se montrent toujours toniques, notamment dans les bas régimes et l’étagement plutôt court des premiers rapports de la boîte de vitesses renforcent cette impression. Dommage que le guidage de celle-ci soit un peu trop ample, ce qui nuit à l’agrément. C’est finalement dans les montées ou lorsque le Duster est chargé qu'il nous a semblé un peu juste, obligeant ainsi le conducteur à rétrograder. Il faudra aussi composer avec un mal classique pour les trois cylindres, à savoir une sonorité un peu trop présente, spécialement lors des phases d’accélération.

Le conducteur a toujours le choix entre un fonctionnement en essence ou en GPL. Le choix s’effectue par l’intermédiaire d’un bouton implanté sur le côté gauche de la planche de bord. L’instrumentation numérique de 7 pouces permet d’afficher les deux modes de fonctionnement, mais surtout les deux jauges et les consommations distinctes, ce qui s’avère très pratique pour l’utilisateur.

La planche de bord massive et horizontale se compose aussi d’un écran multimédia de 10,1 pouces. La présentation est agréable, même si la majorité des plastiques sont durs.

Consommation et économies à l'usage

Venons-en aux nerfs de la guerre, à savoir le cout de fonctionnement. Sur notre essai, nous avons relevé une moyenne de 7,3 l/100 km en essence et 9,3 l/100 en GPL, une surconsommation classique pour le GPL, qui est compensée largement par la différence du prix au litre, moitié moins cher. À cela s’ajoute également une diminution des rejets de CO2 de 15 grammes, de quoi faire tomber le malus et faire encore des économies de 1 300 € sur notre modèle d’essai en passant de 136 grammes (1629 €) à 121 g (330 €). Dommage que le réseau de stations ne soit pas plus développé.