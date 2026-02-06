Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €
4. Le Dacia Duster Eco-G 120 ch obtient un bon 14/20
Le Dacia Duster Eco-G (120 ch, à partir de 19 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains qui comprend notamment
MG ZS hybrid + (195 ch, à partir de 22 490 €)
Renault Captur ECo-G(120 ch, à partir de 26 400 €)
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid (129 ch, à partir de 21 740 €)
|Dacia Duster Eco-G 120 ch
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
