Faut-il craquer pour la version restylée du Kia EV6?

EN BREF SUV électrique Restyling Autonomie maximale : 582 km À partir de 43 950 €

L’EV6 est un modèle historique pour Kia, et ce, pour de multiples raisons. Il a été, ainsi, le premier véhicule uniquement disponible en 100 % électrique et représente donc l’initiateur de la gamme EV, qui ne compte aujourd’hui pas moins de six modèles (EV3, EV4, EV5, EV9, le tout nouveau EV2 et bien évidemment cet EV6. L’EV6 est également entré dans l’histoire à la suite de son titre de « Voiture de l’année « obtenu en 2022, une première pour un constructeur coréen. Cette récompense a aussi été synonyme de succès commercial, car il s’est vendu plus de 210 000 exemplaires dans le monde, dont plus de 10 000 pour la France, ce qui fait de cet EV6 l’électrique le plus vendu chez Kia – mis à part le Niro disponible également en thermique.

Après cinq ans de bons et loyaux services, il était temps pour le SUV de Kia de bénéficier d’un restyling. Disposant déjà d’une forte personnalité, celui-ci ne voit pas ses lignes bouleversées à l’occasion de ce restylage. Les principales nouveautés portent majoritairement et comme souvent sur la partie avant.

L’EV6 adopte donc la nouvelle identité lumineuse dénommée Constellation, vue aussi sur les autres modèles de la gamme. Elle se compose dorénavant d’une signature en forme de crochet au niveau des projecteurs et ces derniers sont désormais joints par un bandeau lumineux au niveau de la calandre. Les boucliers avant et arrière sont par ailleurs redessinés. Ces évolutions sont certes légères, mais elle renforce encore le caractère de cet EV6, qui n’en manquait déjà pas avec sa silhouette de SUV coupé avec une partie arrière au style toujours atypique et massif.

Les modifications intérieures sont encore plus légères. Les passagers auront toujours face à eux une double dalle numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces servant respectivement à l’instrumentation et au multimédia. Le tout étant complété par un affichage tête haute. Par rapport à avant le restyling, cette dalle est un peu plus anguleuse. On regrettera tout de même que Kia n’ait pas installé la planche de bord vue sur les dernières productions de Kia qui se compose de ces deux mêmes écrans au centre desquels se trouve un troisième de 5,5 pouces gérant la climatisation.

Sur l’EV6, cette dernière est gérée par une réglette numérique qui sert également à la navigation. Un dispositif unique sur le marché, qui se veut toujours original et pratique. L’organisation est donc moderne et spacieuse avec une vaste console centrale remplie de rangements et servant également de base pour de nombreuses commandes (sièges et volant chauffants, levier de vitesses, etc.)

Long de 4,70 m, l’EV6 est relativement imposant. Il en résulte une très bonne habitabilité arrière avec notamment un espace aux jambes particulièrement généreux. C’est un peu moins le cas pour la garde au toit, qui reste toutefois correcte.

Bilan moins flatteur pour le volume de chargement par rapport à la taille du véhicule. Le coffre arrière offre une contenance de 490 litres auxquels s’ajoute un frunk dont la contenance est de 52 litres, sauf pour la version GT (20 litres). À cela s’ajoutent également de nombreux rangements intérieurs, notamment aux places avant avec une vaste console centrale.