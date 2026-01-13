Rendez-vous mercredi 14 janvier pour les premières images de l’essai de la Lia EV6 restylée

Rappelez-vous, en 2021, Kia se lance dans l’électrification avec une gamme dédiée dénommée EV, commercialisée uniquement en électrique. Le premier membre de cette famille est l’EV6, un gros SUV. Élu « voiture de l’année en 2002 », il a été suivi par de nombreux modèles puisque la gamme EV ne compte aujourd’hui pas moins désormais pas moins de cinq autres modèles dont le tout nouveau SUV urbain EV2.

Pour l’EV6, il est temps de bénéficier d’une cure de jouvence. Ne prévoyez pas de révolution, car cet EV6 conserve son style moderne et massif. Les principales différences se situent sur la partie avant du véhicule avec un nouveau bouclier, des optiques redessinées intégrant une signature lumineuse inédite, qui se compose de crochets au niveau des projecteurs et qui sont joints par un jonc lumineux au niveau de la calandre. Même tendance à l’arrière. Peu d’évolution également dans l’habitacle si ce n’est l’apparition d’une nouvelle dalle aux contours plus carrés et d’un nouveau volant. On peut regretter, toutefois, qu’il n’y a pas le système de trois écrans présents sur les dernières productions de la marque.

Finalement, les changements les plus importants sont invisibles, car ils concernent la batterie dont la capacité passe de 77,4 kWh à 84 kWh, un chiffre qui lui permet de parcourir jusqu’à 584 km contre 528 km jusqu’alors. À noter que la version d’entrée 63 kWh est toujours présente au catalogue. La puissance de recharge progresse en atteignant désormais 258 kW (contre 239 kW auparavant). Kia annonce ainsi 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de capacité

Je vous donne rendez-vous demain pour les premières images de l’essai de cette Kia Ev6 restylée. Pour l’occasion, nous serons au volant d’une version 84 kWh en tion GT Line Premium.