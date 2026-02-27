Le patron de BMW, élu personnalité de l’année

Telle une série à succès, s’égrènent, depuis quelques semaines, les prix automobiles divers et variés. Il y a quelques heures, ce sont les jurés des World Car Awards (98 journalistes représentant 33 pays) qui ont fait connaître leur premier lauréat de l’année. Cette année encore, c’est le titre de Personnalité automobile de l’année qui ouvre le bal.

Rappelons, en effet, qu’il faudra attendre l’ouverture du salon de New York, le 1er avril prochain, pour connaître les gagnants des titres de World Car of the Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Electric Vehicle et World Car Design of the Year.

Une victoire au long cours

Pour 2026, c’est donc Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG, qui remporte ce premier titre. Entré dans le groupe munichois en 1991, il y a fait, depuis, toute sa carrière, jusqu’à en prendre la tête en août 2019. À quelques mois de la fin de son mandat, cet Allemand de 62 ans peut s’enorgueillir de mettre la touche finale à l’un des programmes les plus ambitieux que la firme ait connu depuis sa création, la Neue Klasse.

D’ores et déjà matérialisé par le SUV électrique iX3, et prochainement par la berline familiale i3, ce programme constitue la plus grande transformation technique de Bmw en 110 années d’existence.

Oliver Zipse succède à Stella Li, vice-présidente de BYD, élue en 2025, et s’est imposé face à Tisha Johnson, responsable du design pour Slate, et David Craig, responsable produit chez General Motors.