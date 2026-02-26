Voici toutes les voitures équipées du moteur Puretech, du plus risqué au plus sûr (et ce ne sont plus forcément de mauvaises affaires)

C’est probablement le nom le plus détesté de toute l’industrie automobile actuelle, bien avant le « TDI » rendu impopulaire au milieu de la précédente décennie à cause du Diesel Gate, le « TCe » de Renault à peine moins décrié pour certaines de ses versions ou encore le THP qui a laissé de très mauvais souvenirs à des clients de BMW et de l’ancien groupe PSA.

Et je me souviens encore de l’arrivée du tout premier Puretech (appelé en interne « EB2 »), installé initialement sous le capot de la première 208. A l’époque, en 2012, tout le monde louait l’efficacité de ce nouveau bloc 1,2 litre à trois cylindres, disponible en version atmosphérique et turbo, capable d’offrir de bonnes performances et une consommation très basse sur un marché où l’Europe obligeait déjà les constructeurs à la baisser au maximum. Sacré « moteur de l’année » à plusieurs reprises, il a vite trouvé son chemin sous le capot de nombreux modèles de PSA (Peugeot, Citroën, puis DS et Opel) avant d’arriver aussi sous celui de Fiat, Lancia, Jeep et Alfa Romeo après la formation du groupe Stellantis (sous une forme théoriquement fiabilisée EB2 Gen3). Il s’est aussi retrouvé un peu plus tôt sous le capot d’un utilitaire Toyota conçu sur la même plateforme que les Citroën Berlingo et autres Peugeot Partner, le Proace City.

Versions atmosphériques et turbo, plusieurs générations de moteur

Ce petit bloc 1,2 litre Puretech a donc d’abord existé en version atmosphérique à 68 et 82 chevaux sur les modèles d’entrée de gamme de l’ancien groupe PSA, en version turbo à 110 chevaux puis en version atmosphérique de 75 chevaux et en version turbo de 100, 130 et 155 chevaux chez les mêmes marques.

Lorsque le fameux problème lié à la conception du moteur, équipé d’une courroie à bain d’huile comme certains autres moteurs chez Ford et chez Honda (qui ont également connu leurs lots de problèmes graves) a commencé à bruisser, Stellantis a réagi avec une version légèrement évoluée du Puretech : à partir de 2022, l’EB2 Gen2 utilisait une courroie renforcée censée limiter les risques de problèmes graves. Il a à son tour été remplacé en 2023 par l’EB2 Gen3, supprimant le bain d’huile et changeant totalement la distribution avec une chaîne à la place de la courroie.

Ce Puretech EB2 Gen3, qui ne s’appelle d’ailleurs plus « Puretech » aujourd’hui mais simplement « Turbo », équipe désormais toutes les voitures de Stellantis utilisant le moteur essence français en production. La totalité des modèles de Fiat, Alfa Romeo et Lancia 1,2 litre n’ont d’ailleurs jamais connu le Puretech à bain d’huile. Mais il reste possible d’acheter un modèle neuf de Stellantis en stock équipé d’un bloc EB2 Gen2 à courroie si vous prenez livraison d’un Jeep Avenger 100 chevaux à boîte manuelle, d’un Opel Mokka 130 chevaux à boîte manuelle, d’une Peugeot 208 100 chevaux à boîte manuelle ou d’une Opel Corsa 100 chevaux à boîte manuelle. Tous les autres sont déjà passés à l’EB Gen3.

La liste de tous les modèles équipés d’un moteur Puretech à bain d’huile

Rappelons que l’EB2 Gen1, la toute première version du Puretech montée jusqu’en 2022, est celle qui comporte le plus de risques de problèmes graves.

Citroën

C1 (EB2 Gen1)

C3 II (EB2 Gen1)

C3 III (EB2 Gen1 & 2)

C3 Aircross I (EB2 Gen1 & 2)

C3 Picasso (EB2 Gen1)

C4 II (EB2 Gen1)

C4 III (EB2 Gen 1 & 2)

C4 Picasso II (EB2 Gen 1)

C4 Cactus (EB2 Gen1)

C5 Aircross (EB2 Gen1 & 2)

Berlingo II (EB2 Gen1)

Berlingo III (EB2 Gen 1 & 2)

DS Automobiles

DS 3 (EB2 Gen1)

DS 3 Crossback (EB2 Gen1 & 2)

DS 4 I (EB2 Gen1)

DS 4 II (EB2 Gen1 & 2)

DS 7 (EB2 Gen1 et 2)

Jeep

Avenger (EB2 Gen2)

Opel

Corsa (EB2 Gen1 & 2)

Mokka (EB2 Gen1 & 2)

Crossland X (EB2 Gen1 et 2)

Grandland (EB2 Gen1 & 2)

Peugeot

108 (EB2 Gen1)

208 I (EB2 Gen1)

208 2 (EB2 Gen1 & 2)

2008 I (EB2 Gen1)

2008 2 (EB2 Gen1 & 2)

308 II (EB2 Gen1)

308 III (EB2 Gen1 & 2)

3008 2 (EB2 Gen 1 & 2)

508 II (EB2 Gen1 & 2)

5008 I (EB2 Gen1)

5008 II (EB2 Gen1 & 2)

Partner II (EB2 Gen1)

Partner III/Rifter (EB2 Gen1 & 2)

Toyota

Proace City (EB2 Gen1 & 2)

Attention, ne fuyez pas forcément

Jusqu’à l’année 2025, posséder l’un de ces véhicules de Stellantis disposant d’un moteur Puretech à bain d’huile (surtout pour l’EB2 Gen1 dont les problèmes graves et nombreux sont documentés) ressemblait à un cauchemar potentiel et la valeur de revente de ces modèles a chuté drastiquement depuis le début de la décennie à cause de ces nombreux problèmes et leur médiatisation. Mais maintenant que Stellantis propose une prise en charge bien plus systématique et une garantie largement étendue sur ses modèles neufs pour se racheter une image, il y a sans doute désormais de belles affaires à faire en occasion compte tenu de la valeur des véhicules concernés. Sur le sujet, vous pouvez consulter les derniers conseils de la rédaction de Caradisiac.