Alain Favey (Peugeot): "Si vous avez une voiture à acheter, précipitez-vous sur le PureTech!"

Caradisiac et d’autres médias ont été invités à un premier contact avec Alain Favey, le nouveau patron de Peugeot. Ce diplômé de HEC Paris navigue depuis 35 ans dans le milieu automobile. Après deux décennies passées au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, il a rejoint le groupe Volkswagen où il a notamment travaillé chez Porsche holding, Bentley ou Skoda. Caradisiac l’avait d’ailleurs interviewé en 2018 au siège de la marque tchèque, dont il était membre du comité de direction. CEO d’Europcar Mobility depuis juin 2023, il a été appelé par le patron de Stellantis Europe Jean-Philippe Imparato pour prendre les commandes de Peugeot le 3 février 2025 en remplacement de Linda Jackson.

Moins de 60 jours après sa prise de poste, Alain Favey se dit "encore en phase de découverte" de l'entreprise, dont il se félicite qu’elle soit la marque automobile préférée des Français, ce qui oblige aussi à être à la hauteur de cette relation tissée au fil de plus de deux siècles d’histoire. Il s’agit pour lui de mettre en valeur ce qui représente le cœur de la marque : "le charisme et le panache à la française", ce qui passe notamment par la nécessité de préserver les sensations de conduite qui font le caractère des voitures frappées du lion.

Et Alain Favey d’aborder rapidement et spontanément la question de confiance, au cœur des préoccupations ces dernières années alors que l’affaire des désastreux moteurs PureTech prenait de l’ampleur : "cela fait d’autant plus mal que la marque est basée sur une promesse de qualité et de sérieux. Tenir cette promesse est l’une des premières choses auxquelles je suis attaché." Insistant sur la responsabilité de la marque envers ses clients, il ajoute ainsi que sur la question du souci de qualité de certains moteurs, "il faut démontrer à nos clients que nous sommes bien à leurs côtés. Les engagements de la marque, cela passe notamment par cette garantie de 10 ans, par un check-up approfondi des modèles proposés en occasion par notre réseau, et par des offres de financement agressives sur les modèles concernés. Vous aurez du mal à trouver des offres plus intéressantes aujourd’hui ! Si vous avez une voiture à acheter, précipitez-vous sur le PureTech!" Paradoxalement, Alain Favey estime même que l’affaire PureTech peut être bénéfique si elle est bien gérée. Après tout, d'autres marques ont affronté des tempêtes similaires par le passé. "Depuis juin 2022 les moteurs ont été fiabilisés. La crise existe, mais elle va passer grâce aux efforts déployés par la marque. Cela peut même permettre de renforcer Peugeot si on montre aux clients qu’on est à leurs côtés."

"Vous verrez l'e-208 GTI avant la fin de l'année."

Une marque qui progresse en Europe, où sa part de marché atteint 6,4% sur les deux premiers mois de l’année : "l’objectif est d’atteindre 7% dans les années qui viennent." Pour autant, Peugeot ne cherche pas les volumes à tout prix et privilégie une approche "upper mainstream", c’est-à-dire aux portes du premium, aux côtés d’un Volkswagen ou d’un Toyota. Ainsi, il n’est pas question de proposer pour le moment de voiture électrique à 20 000 €, comme le fait par exemple Citroën avec son ë-C3. Alain Favey souligne au passage - et à raison - que ce ticket d’entrée reste d’ailleurs une forte somme dans l’absolu : "il y a 15 ans, on vendait des citadines à 9 000 €."

Interrogé sur l’avenir d’une berline familiale au sein de la marque, alors même que la 508 ne connaît pas le succès, Alain Favey concède qu’il s’agit d’une "question importante", à laquelle il ne se dit pas encore en mesure d’apporter de réponse.

Il est en revanche plus précis sur la gamme existante, et notamment la E-208 qui se déclinera très prochainement en une version GTI, appellation qui fait donc son retour dans la gamme : "vous la verrez avant la fin de l’année", annonce Alain Favey. Une façon de braquer les projecteurs sur la citadine au lion qui reste un relais de croissance important sur le marché européen (sixième rang des ventes européennes l’an dernier avec près de 200 000 voitures écoulées, d’après Dataforce) avant un remplacement programmé pour 2027.

Parmi les autres nouveautés attendues prochainement, le patron de Peugeot cite notamment les e-3008 et e-5008 en version Dual motor 325 ch, ainsi que la version restylée de la 308 que l’on découvrira avant l’été. Et à la rentrée, un concept-car permettra d’en connaître plus sur les intentions de la marque à court ou moyen terme.

Enfin, concernant l’électrification, Alain Favey reste concentré sur les échéances européennes: "on sera full electric en 2035, les règles n’ont pas changé. Les objectifs de la commission européenne sont les mêmes donc on reste dessus. L’engagement reste total sur l’électrique, même si celui-ci reste beaucoup lié aux aides mises en places par l’Etat. Ce qu’on veut, ce sont des règles qui restent stables."