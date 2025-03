Podcast Caradisiac - Le scandale du moteur PureTech

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Tout avait pourtant bien commencé pour le bloc 1.2 PureTech, ce petit 3 cylindres essence à la conception innovante lancé en 2012 et qui sera par la suite élu meilleur moteur de l’année à quatre reprises. Il est pourtant devenu le cauchemar des automobilistes comme des garagistes pour sa fiabilité souvent désastreuse. Installé sous les capots de modèles Peugeot, DS, Citroën et Opel, il a acquis une terrible réputation au fil des ans pour des soucis notamment de casse anormale de la courroie de distribution et/ou de surconsommation d’huile. Lubrifiée par les vapeurs d'huile, la courroie peut en effet se désagréger et venir obstruer la pompe à vide, ce qui entraîne des soucis d'assistance de freinage et pose donc un grave problème de sécurité. Ladite courroie peut aussi bien sûr casser, avec à la clé une très onéreuse réfection du moteur à prévoir.

Or, malgré ces faiblesses avérées, le groupe Stellantis aura traité le problème avec bien trop de légèreté durant les premières années du phénomène. Cela n’a fait qu’aggraver les choses et alimenter la grogne. Ce sont ainsi environ 500 000 propriétaires (ou anciens propriétaires) qui auraient été victimes d'une défaillance du PureTech.

Et si le groupe automobile a fini par corriger le tir en procédant à de multiples rappels, en ajoutant une extension de garantie en juin 2024, puis en ouvrant une grande plateforme d’indemnisation en début d’année 2025, le mal était fait : le PureTech doté d’une courroie de distribution - laquelle a été remplacée par une chaîne courant 2023 - est aujourd’hui considéré comme un moteur maudit. L'appellation PureTech a d'ailleurs disparu des catalogues des marques concernées.

Dans ce premier numéro de son podcast, Caradisiac va s’attacher à répondre à de simples questions. Comment en est-on arrivé là ? Comment éviter les problèmes si on possède un moteur potentiellement concerné ? Comment réagir en cas de défaillance? Quel soutien peut-on espérer du groupe Stellantis en cas de problèmes ? Que faire de ma voiture si je veux la revendre en occasion ? Nous abordons toutes ces questions, et de nombreuses autres, avec Manuel Cailliot, journaliste spécialiste des questions d’occasion et de fiabilité au sein de la rédaction de Caradisiac.