Où est passé le moteur PureTech ?

Affirmer que le moteur PureTech possède une mauvaise image est un euphémisme. Les soucis de courroie de distribution l’ont tristement rendu célèbre, avec comme dernier fait un propriétaire d’une flotte de voitures déguisé en vache à lait qui a manifesté son mécontentement lors du Mondial de Paris.

Pourtant, la grogne n’est pas nouvelle. Chez nos amis belges, plusieurs propriétaires se sont rassemblés pour une opération coup de poing devant le siège de Stellantis, en exigeant le remboursement des frais de réparation. En juin dernier, une action collective a été lancée en France contre le groupe.

Même s’il n’est jamais trop tard, le groupe a curieusement mis du temps pour se débarrasser de l’appellation. Tout d’abord chez Peugeot il y a trois mois, elle a désormais disparu chez Citroën et DS. Enfin presque, les Citroën C5 X et C4/C4 X l’utilisent encore.

En revanche, les Citroën C3 ou C3 Aircross prennent simplement l’appellation Turbo. En plus de volontairement faire disparaître l’appellation PureTech, le groupe déploie également la variante hybride et sa dénomination éponyme. Du côté de Lancia par exemple, aucune version non hybride n’est au catalogue, ce qui simplifie le processus.

Toujours présent en occasion

Stellantis a fait évoluer son moteur puisqu'il adopte une chaîne de distribution et le groupe a mis en place une extension de garantie allant jusqu’à 10 ans et 175 000 km. Seulement, seul le temps permettra au moteur PureTech de tomber peu à peu dans l’oubli. En attendant, les propriétaires souhaitant revendre leur voiture ont de quoi faire grise mine. Nous avons épluché les annonces et le verdict est sans appel, les modèles badgés PureTech décotent davantage.