Peugeot se débarrasse discrètement du nom "PureTech"

Conçu par la Société Française de Mécanique, département du groupe Stellantis, le moteur essence PureTech dans sa version 1,2 litre existe depuis 2013. Bâti pour équiper de petites autos mais aussi des modèles plus gros, ce bloc à trois cylindres a connu plusieurs problèmes dans sa version EB2 depuis le tout début, tant au niveau de sa courroie de distribution que de sa consommation excessive d’huile moteur.

Depuis une décennie, les déboires de certains clients avec ce moteur 1,2 litre Puretech s’enchaînent entre procédures de rappel, difficultés à se faire dédommager en cas de problèmes graves dans certains cas et même actions en justice. Voilà pourquoi, après avoir industrialisé l’année dernière plusieurs correctifs pour mettre fin aux problèmes de fiabilité rencontrés, le groupe Stellantis veut maintenant se débarrasser de ce nom « PureTech » à l’image délicate.

Plus de PureTech chez Peugeot

Peugeot nous confirme à ce titre que depuis le 1er septembre 2024, les moteurs essence de la marque au lion ne sont plus nommés « PureTech ». Au catalogue de la 208 par exemple, les moteurs essence sont désormais simplement nommés en rapport à leur niveau de puissance.

Les autres marques du groupe Stellantis devraient vite adopter une stratégie similaire et tous les nouveaux modèles embarquent désormais une version différente et améliorée, à chaîne de distribution. Les modèles commercialisés depuis plus longtemps utilisent eux aussi un bloc à chaîne de distribution mais on continue tout de même de trouver le PureTech 1,2 litre à courroie sur certaines versions d’entrée de gamme à boîte de vitesses manuelle. Avec, d’après Stellantis, des modifications pour assurer sa fiabilité dans ce dernier cas.