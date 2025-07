Le marché de l’occasion plonge en juin mais se maintient sur le semestre

Après celui du neuf, c’est au marché de l’occasion de basculer fortement dans le rouge. Juin 2025 s’est ainsi clôturé avec "seulement" 449 739 transactions, ce qui représente une baisse de 4,8 % par rapport au même mois de l’année précédente. Un revers qui ne suffit toutefois pas à faire basculer les ventes cumulées sur le semestre.

En effet, alors que vient tout juste de débuter la seconde partie de l’année, 2 739 627 véhicules ont d’ores et déjà changé de mains (données AutoScout24 au 30 juin), ce qui correspond à une, légère, progression de 0,9 % (+ 1,7 % à nombre de jours ouvrables). Des chiffres qui cachent de grandes disparités entre Fiat qui chute de 27,1 % et Toyota qui progresse de 7,6 %.

Les Français délaissent les jeunes

Parmi les informations qui inquiètent le plus, notamment en matière de renouvellement du parc et, donc, de la baisse des émissions polluantes globales, on note le recul des transactions touchant les voitures les plus récentes. Sur le seul mois de juin, celles âgées de moins d’un an et moins tombent de 21,8 % et celles dont l’âge est compris entre 2 et 5 années enregistrent -10,4 %.

À l’opposé, les 6-10 ans progressent de 2,8 %, les 11-15 ans de 3,2 % et les 16 ans et plus de 2,7 %. Cette dernière tranche est la préférée des Français puisqu’elle s’octroie 26 % du marché du VO.

Sous les capots, peu de changements, le diesel et l’essence dominent toujours, avec, respectivement, 46 % et 38 % du marché, mais leurs ventes sont en baisse en juin (-8,3 % et -9,4 %). C’est tout le contraire pour les électriques (+ 15,3 %) et, surtout, les hybrides non rechargeables (+ 31,4 %), mais elles restent minoritaires en volume (3 % et 9 % du marché).

Stellantis plombe le marché

Ces chiffres maussades sont, en grande partie, à mettre sur le compte du géant franco-italo-américain. En effet, comme nous l’indiquions plus haut, Fiat enregistre le plus gros gadin de juin 2025. Mais ses cousines Citroën (-12,1 %), DS Automobiles (-12,7 %), Opel (-23,1 %) et Peugeot (-7,9 %). Une part croissante de la clientèle semble être rebutée par les problèmes touchant à la fiabilité, voire, dans certains cas, à la sécurité de ces autos.

