Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Gt86

Elle arrive en collection

Subaru BRZ/Toyota GT86, les délicates reines des passionnés

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

38  

Conçue avant tout pour les fans de conduite, la Subaru BRZ (et son alter ego Toyota GT86) use d’une recette inenvisageable aujourd’hui pour une sportive : légèreté et puissance raisonnable. Une joyeuse propulsion à préserver, mais aussi à acheter avec prudence…

Subaru BRZ/Toyota GT86, les délicates reines des passionnés

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

La course à la puissance, c'est has-been. Du moins le croyait-on chez Toyota et Subaru, au moment de développer le duo GT86/BRZ vers la fin des années 2000. Déjà à l'époque, il est totalement à contre-courant des pratiques de l'industrie automobile. Voulu léger, raisonnablement musclé et surtout très amusant dynamiquement, il s'adresse aux gens qui aiment avant tout raffiner leurs compétences de conduite, voire de pilotage, sans jouer au kéké. De vraies autos de connaisseur ! Décalées au possible, les Subaru et Toyota connaîtront une carrière honorable grâce aussi à leur prix raisonnable. Hélas, les émissions de CO2 auront raison de leur carrière en France, où l'écotaxe les a rendues bien trop chères. Toyota a bien tenté de continuer l'aventure avec sa GR86, remplaçant la Gt86 en 2021, mais son malus de 70 000 € (pour un prix neuf de 34 900 € en 2025) l'a poussée dehors... Vous avez dit absurde ? Raison de plus pour collection dès aujourd'hui les BRZ/GT86, car des sportives légères, pures, simples et sans chichis comme celles-ci, il n'y en aura plus jamais !

 

Le concept Toyota FT-86 de 2009 annonce la GT86. En arrière-plan, on voit l'inspiratrice, la Corolla AE86.
Le concept Toyota FT-86 de 2009 annonce la GT86. En arrière-plan, on voit l'inspiratrice, la Corolla AE86.

Initialement, c’est  Toyota qui, au creux des années 2000, a voulu se doter à nouveau d’un petit coupé sportif, évocateur de la mythique AE86. Une propulsion légère et pas trop chère. Malgré son fabuleux trésor de guerre financier, pour la développer, le géant japonais s’est associé à un autre constructeur nippon, dont il deviendra actionnaire : Subaru. Et c’est celui-ci qui va diriger la conception de cette sportive, pensée d’abord pour séduire les puristes de la conduite.

En 2011, tout se précise avec notamment cette BRZ concept STI de Subaru, très proche du modèle définitif.
En 2011, tout se précise avec notamment cette BRZ concept STI de Subaru, très proche du modèle définitif.

Pas de surpuissance, un moteur atmo, un châssis aux petits oignons, des masses savamment réparties, et un différentiel à glissement limité. Subaru récupère la plate-forme de son Impreza, la modifie la largement et y installe son flat-four 2,0 l, lui aussi largement retravaillé. Toyota fournit l’injection directe de ce moteur, et s’occupe de toute la logistique liée à la fabrication de l’auto, qui aura pourtant lieu chez Subaru. Un premier concept annonce le modèle final, le FT-86 révélé en 2009, suivi du FT-86 II en 2011, puis du BRZ concept STI de Subaru, quasi-identique.

En 2012, la Subaru BRZ est commercialisée en France à un tarif intéressant, même si ses performances restent un poil inférieures à celles d'une Renault Clio III RS 203 ch.
En 2012, la Subaru BRZ est commercialisée en France à un tarif intéressant, même si ses performances restent un poil inférieures à celles d'une Renault Clio III RS 203 ch.

De façon prévisible, les modèles finaux sont révélés au salon de Tokyo fin 2011 : ce sont les Toyota GT-86 et Subaru BRZ. Commercialisés courant 2012, ils jouent une partition unique sur le marché, conforme à ce qui avait été annoncé : un petit coupé 2+2 doté d’un flat-four atmo, de roues arrière motrices et d’un différentiel Torsen. Le centre de gravité très bas se combine à une belle répartition des masses (53 % AV/47 % AR) pour achever de séduire les passionnés. Mais voilà, la puissance ne dépasse pas 200 ch, et surtout le couple s’en tient à 205 Nm, une valeur faiblarde obtenue au régime très élevé de… 6 000 tr/min ! Tout ceci ne serait pas un souci si le poids ne s'établissait pas à 1 240 kg.

Simultanément à la Subaru, la Toyota GT86 est commercialisée, avec un museau et des réglages de suspension différents.
Simultanément à la Subaru, la Toyota GT86 est commercialisée, avec un museau et des réglages de suspension différents.

Après tout, la course à la puissance n’a pas de sens dans un monde où les radars se multiplient, aussi un maxi de 226 km/h et un 0 à 100 km/h expédié en 7,6 s suffisent bien ! Surtout que le duo reste assez peu onéreux : 29 900 € pour la Toyota (36 400 € actuels selon l’Insee) contre 29 800 € à la Subaru. Ces tarifs incluent la clim auto, les xénons, le régulateur de vitesse, la radio CD, les capteurs de pluie et de luminosité ainsi que les jantes alliage de 17. La BRZ existe aussi en Club, ajoutant notamment la sellerie cuir-Alcantara et le démarrage sans clé. Les deux s’équipent de série d’une boîte 6 manuelle, une unité automatique Aisin étant proposée en option.

Aileron, diffuseur, à l'arrière, la Subaru BRZ semble plus agressive qu'à l'avant, en 2012.
Aileron, diffuseur, à l'arrière, la Subaru BRZ semble plus agressive qu'à l'avant, en 2012.

Identiques, elles ne le sont pas, se distinguant par des détails de présentation et les réglages de suspension, la Toyota, plus souple, jouant la carte du survirage fun, la Subaru se concentrant sur l’efficacité. C’est la première qui se vend le mieux, réseau de distribution plus dense oblige, même si elle récupère les tarages de suspension de la seconde pour 2014.

Pour 2017, la Subaru BRZ a droit à un léger restylage, mais la mécanique reste à 200 ch.
Pour 2017, la Subaru BRZ a droit à un léger restylage, mais la mécanique reste à 200 ch.

Fin 2016, le duo est légèrement restylé (projecteurs, capot et jantes sont revus), bénéficiant de nouveaux réglages des trains roulants, accompagnés d’un mode Track de l’ESP (plus permissif). Sans oublier un nouveau système multimédia. Mais la puissance demeure à 200 ch, tandis que les émissions de CO2 de 180 g/km lui valent un malus de plus de 7 000 €. Autant dire que les ventes françaises ne s’améliorent pas ! En août 2020, Subaru annonce l’arrêt de la fabrication de ces modèles, remplacés par les GR-86 et BRZ 2e génération (non vendue en France), animées par un 2,5 l de 234 ch.

Logiquement, pour 2017, la Toyota GT86 a, elle aussi, droit à sa petite mise à jour, où les projecteurs intègrent un éclairage de jour à LED.
Logiquement, pour 2017, la Toyota GT86 a, elle aussi, droit à sa petite mise à jour, où les projecteurs intègrent un éclairage de jour à LED.

Combien ça coûte ?

Si on trouve des imports plus ou moins louches dès 15 000 €, comptez plutôt un minimum de 19 000 € pour un exemplaire de 150 000 km. On tablera sur 22 000 € pour tomber sous les 100 000 km, alors qu’à 25 000 €, le kilométrage se rapproche de 60 000. Les phases II coûtent de 2 000 € à 3 000 € supplémentaires et se trouvent presqu’uniquement en boîte auto, car celle-ci faisait drastiquement le montant de l’Ecotaxe… Les très rares manuelles sont à plus de 30 000 €. On ne relève pas différence de prix entre Subaru et Toyota.

A l'arrière, le relooking de fin 2016 apporte de nouveaux feux à la Subaru BRZ.
A l'arrière, le relooking de fin 2016 apporte de nouveaux feux à la Subaru BRZ.

Quelle version choisir ?

Pour une expérience de conduite vraiment pure, on pourra préférer la boîte manuelle. Dans tous les cas, privilégiez les exemplaires dûment suivis.

Tout comme la Subaru, la Toyota GT86 a droit à de nouveaux feux fin 2016, accompagnés d'un aileron élargi. La boîte auto, moins malussée que la manuelle, constituera dès lors la majorité des ventes.
Tout comme la Subaru, la Toyota GT86 a droit à de nouveaux feux fin 2016, accompagnés d'un aileron élargi. La boîte auto, moins malussée que la manuelle, constituera dès lors la majorité des ventes.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en parfait état. Les phases II manuelles, rarissimes, seront les plus recherchées.

Hormis un rappel pour les soupapes en début de carrière, le flat-four des BRZ/GT86, ici en 2012, est très fiable si respecté. Notez l'accessibilité compliquée : pas facile de changer les bougies !
Hormis un rappel pour les soupapes en début de carrière, le flat-four des BRZ/GT86, ici en 2012, est très fiable si respecté. Notez l'accessibilité compliquée : pas facile de changer les bougies !

Que surveiller ?

On pense – le plus souvent à raison – qu’une Toyota est une auto sans faiblesse. Seulement, ici, c’est Subaru qui a développé la voiture, et la fiabilité n’est pas irréprochable. En effet, les modèles 2012-2013 ont connu une faiblesse des ressorts de soupapes, ce qui a occasionné un rappel. Attention, le remède s’est parfois révélé pire que le mal, certains garages n’ayant pas travaillé dans les règles de l’art.

Autre souci, une tendance à déjauger en virage, avec pour conséquence une usure prématurée des coussinets de bielle : la pose d’un carter cloisonné est recommandée pour ceux qui roulent souvent fort. Par ailleurs, ce moteur consomme naturellement un peu d’huile, donc demande une vérification régulière du niveau. Sans oublier des vidanges régulières avec du lubrifiant de qualité. A ce compte-là, le bloc est très costaud. Si la présence d’une chaîne de distribution simplifie la maintenance, la piètre accessibilité complique le changement des bougies et bobines… Pas de souci notable côté transmission, hormis un embrayage d’origine faiblard, alors que les silentblocs des trains roulants, un peu légers, gagnent à être remplacés par des éléments en silicone plus durables.

Enfin, méfiez-vous des exemplaires importés depuis des pays où l’on sale beaucoup les routes l’hiver : la corrosion peut attaquer les éléments de suspension, voire la soudure sous le joint de la traverse avant, sous le capot… En clair, la maintenance est plus que jamais la clé pour avoir une voiture endurante.

Nantie d'un châssis affûté et ultra-équilibré, la Subaru BRZ profite d'une très belle efficacité dynamique, qui n'en rend que plus criant le manque de punch du moteur sous les 4 500 tr/min...
Nantie d'un châssis affûté et ultra-équilibré, la Subaru BRZ profite d'une très belle efficacité dynamique, qui n'en rend que plus criant le manque de punch du moteur sous les 4 500 tr/min...

Sur la route

Dans la Subaru BRZ 2012, on jouit d’une position de conduite parfaite, où on est assis très bas, ce qui permet de fermer les yeux sur des matériaux banals. Au démarrage, le moteur émet un son tout à fait quelconque, mais dès qu’on roule, on est séduit par la belle consistance de la direction ainsi que la commande de boîte douce et rapide. Cela dit, malgré une jolie souplesse, le moteur devient étrangement creux de 3 000 tr/min à 4 500 tr/min environ. Honnêtement, à ce moment, la voiture manque réellement de vigueur en reprises, où elle se fera déposer par une Clio dCi. Heureusement que le pont est court !

Un poste de conduite ergonomique pour la Subaru BRZ, ici en 2012, qui se moque bien des grands afficheurs TFT. Tant mieux !
Un poste de conduite ergonomique pour la Subaru BRZ, ici en 2012, qui se moque bien des grands afficheurs TFT. Tant mieux !

Ensuite, le moteur se réveille, et marche vraiment fort vers 6 500 tr/min (dans un joli bruit), le rupteur intervenant vers 7 500 tr/min. C’est dans cette zone qu’on exploite efficacement les trains roulants remarquablement guidés. La Subaru ignore le sous-virage, et sa poupe verrouillée au sol acceptera de survirer sous application de la puissance uniquement à ce type de régime. Le châssis, merveilleusement équilibré et précis, permet de jouer en toute aisance avec la poupe, sur circuit bien entendu, à condition de faire preuve d’un minimum de finesse. Les pneus, d’une largeur raisonnable (205 mm), favorisent les petites acrobaties, bref, on prend un vif plaisir au volant de ce coupé.

Très bons sièges pour la Subaru BRZ (valable aussi pour la GT86) mais la finition ne dépasse pas une honnête moyenne. Ici en 2012.
Très bons sièges pour la Subaru BRZ (valable aussi pour la GT86) mais la finition ne dépasse pas une honnête moyenne. Ici en 2012.

Cela dit, on aimerait bien 50 ch de plus pour un faire un vrai drifteur et ne pas avoir à cravacher le moteur sur route pour suivre une petite sportive suralimentée (sans même parler d'une Renault Mégane III RS). Enfin, la Sub’ freine fort, longtemps et sa pédale favorise une application dégressive. Notons qu’on conduite courante, la BRZ se contente de 8,5 l/100 km : vraiment raisonnable !

 

L’alternative youngtimer

Toyota Corolla GT AE86 (1984 – 1985)

La Toyota Corolla GT AE86 a été brièvement importée en France en 1984 et 1985. Bon courage pour en trouver une !
La Toyota Corolla GT AE86 a été brièvement importée en France en 1984 et 1985. Bon courage pour en trouver une !

L’inspiratrice de la GT86, c’est elle, la Corolla GT AE86. Ce petit coupé bicorps, importé chez nous en 1984 et 1985, conjugue un brillant 1,6 l à 16 soupapes offrant 124 ch à une transmission aux roues arrière. Certes, l’essieu reste rigide mais il est bien guidé et comporte un différentiel à glissement limité. En ressort une petite sportive performante (elle pèse 920 kg), rapide (195 km/h) et grisante par côté très joueur de la poupe.

Evidemment, la japonaise demande du doigté et n’a pas l’efficacité impressionnante d’une Peugeot 205 GTI, mais elle est plus fun encore et très fiable, même si elle rouille. Peu vendue chez nous à l’époque à cause des quotas et de son côté un peu démodé, elle est quasi-introuvable. Dès 20 000 €.

Subaru BRZ/Toyota GT86 (2012), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres à plat, 1 998 cm3
  • Alimentation : injection directe
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou auto, propulsion
  • Puissance : 200 ch à 7 000 tr/min
  • Couple : 205 Nm à 6 500 tr/min
  • Poids : 1 240 kg
  • Vitesse maxi : 226 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 7,6 secondes (donnée constructeur)

> Pour essayer de trouver des annonces de Subaru BRZ et de Toyota GT86, rendez-vous sur le site de La Centrale.

38  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Toyota Gt86

Toyota Gt86

SPONSORISE

Achetez votre Toyota Gt86

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Toyota Gt86

Avis Toyota Gt86

17,6 /20

Gt86 COUPE 2.0 D-4S 200 (2014)

Par Alex_69 le 21/07/2023

Achetée d'occasion en 2020, 50 000kms parcourus depuis, jamais le moindre souci (ça change des Renaud !).J'ai mis un filtre lavable HKS et des plaquettes de circuit, du vrai bonheur. Elle dévoile tout son potentiel sur les routes sinueuses de montagne. L’absence de turbo fait que le moteur n'est pas extraordinaire en régime normal, mais ce réveil vers 5000tr/min pour tout donné à 6500/7000. Avantage de ne pas avoir de turbo, l'accélération et linéaire, pas d’accoup. Pneu sport en monte (pas ceux d'origine) et elle colle à la route comme un velcros. j'arrive à taquiner les motos de sport en col de montagne. En revanche clairement pas faite pour les grandes lignes droite sur autoroute, tant au niveau vitesse pur que pour l'accélération.Pour le confort, ce n'est pas une berline, donc les longs trajets ne seront pas de tout confort.au niveau de la conso je tourne a 6.5 en mixte avec le régulateur et entre 12 et 14l/100kms en y allant à fond et en côte. en rabattant les siège arrière, je rentre mon vélo ou mes skis, du coup pas ouf, mais ça fais le job.En clair pour 20 000€ (il y a 3 ans) et en considérant tout les paramètres et surtout la fiabilité, il n'y a pas d'équivalent.

16,8 /20

Gt86 COUPE 2.0 D-4S 200 (2012)

Par Aaron UPR le 09/11/2022

La Toyota GT86 est littéralement une voiture d'exception parmi les petites sportives.Une fois monté a l'intérieur on est allongé fermement et confortablement au plus proche du sol (très bon maintien des sièges).La boîte de vitesse et le frein à main sont à quelques centimètres pour des réactions rapides, le pédalier est idéal pour le talon pointe, bref la position de conduite est parfaite.Sur la route le comportement de la voiture s'adapte à nos envies : Le châssis étant relativement bon il est aisé de dépasser allègrement les vitesses autorisés y compris dans les virages ou simplement de s'amuser à faire venir l'arrière et glisser à la première goutte de pluie (notamment grâce à l'équilibre des masses avant-arrière, des bonnes suspensions et une architecture moteur à plat, qui permet de rabaisser autant le centre de gravité que chez Porsche).Le moteur pousse gentiment (mais suffisamment) entre 600 et 4000tr/min et est sanguin entre 4500 et 7500tr/min.Beaucoup dises qu'elle serait plus fun avec un peu plus de puissance et c'est vrai !J'ai passer la mienne en stage 2 avec 25ch et 30Nm de gain, c'est pile le petit agrément qui lui manquait ! (ligne complète, décata, collecteur, filtre à air sport et reprogrammation fait pour un total de 2200€ par mes soins).Enfin voilà, il y a en aurait encore à dire mais je pense que le mieux c'est de le découvrir par vous-même !

17,4 /20

Gt86 COUPE 2.0 D-4S 200 (2012)

Par jack65740 le 11/03/2021

Aucun soucis avec la GT86, je l'adore, elle est super incisive et permet de faire des supers dérives. Niveau entretien elle est vraiment économique, je n'ai jamais été déçu par les sportives de chez Toyota.Bonne base pour faire des modifs également.Niveau équipement de série elle est top, les sièges en alcantara/cuir chauffant sont vraiment incroyable, bon maintien et confortable pour une sportive.

11,4 /20

Gt86 COUPE 2.0 D-4S 200 (2013)

Par §CYC474od le 14/09/2020

bonjourAprès les , escort xr3i et rsi et 21 turbo clio 3 RS .c était ma 1er vrais sportive ,sur papier 200cv propulsion , belle avec ce blanc et pour une voiture de presque 25000 kms et 1 ans 1/2 en euro c étais juste ce que je cherchais.Le 1er mois nous avons fait connaissance mais de suite j ai trouvé la boite très raide ,je ne savais pas comment passer la 2em et je démarrais le plus souvent en 2.sur papier 200cv ??? VOLEUR ( 185/190 )Problèmes de pneus entre les marques et l usures avant _arrière un vraie casse tète pour une voiture sportiveQuatre places ,non 3 !! mon 2em fils de 12 ans a lui aussi 2 piedsbref après 2 ans je suis allé chez renault avec la Megane 3 coupé dci 165cv ,un vrai bonheur.plus puissante grasse a son turbo ,une tenue de route parfaite avec son châssis emprunté a la RS ,5 places ,un intérieur plus chaleureux , un vrai gps, une 5em roue ...J'avais hésité entre la gt86 et la meg 3 rs je me suis bien trompé car après j ai repris une Megane 3 GT sport dci 165

Voir tous les avis Toyota Gt86

Essais Toyota Gt86

Voir tous les essais Toyota Gt86

Forum Toyota Gt86

Aller sur le forum Toyota Gt86

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/