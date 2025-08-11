Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Toyota Supra Mkiv

Une Supra MK4 massacrée par des Russes

Sauter sur le toit d'un bâtiment depuis la rampe d'un camion est une cascade qui demande une certaine préparation. Dans ce cas de figure, la Toyota Supra employée pour l'exercice se retrouve le nez dans le sol.

La simple vue d'une rampe de camion en position de chargement donne envie aux cascadeurs en herbe de se lancer avec une voiture pour un saut mémorable. C'est exactement la manœuvre tentée par une Toyota Supra MK4 immortalisée en vidéo sur le réseau social Instagram. Pas de chance : la vitesse n'étant pas suffisante, la GT japonaise termine sa course de manière peu académique.

Sur les images, une épave de Toyota Supra s'élance dans un chemin en terre face à la rampe d'un camion. Dès l'attaque de la pente, le pare-chocs avant s'arrache ralentissant au passage fortement le coupé sportif nippon. La suite ne se passe pas très bien non plus : la voiture grimpe mais plonge immédiatement dans le vide avant d'arriver jusqu'au toit. Dans l'accident, la vitre arrière se brise sur la tôle ondulée. Une cascade qui rappelle furieusement l'émission Top Gear dans laquelle Jeremy Clarkson teste la résistance d'un pick-up Toyota Hilux.

Une opération de communication

Se rendre sur la page Instagram de "chebotarev_flycar" permet de comprendre que ce clip sert à faire connaître un revendeur russe. Le profil comporte en effet plusieurs publications montrant des voitures plus ou moins luxueuses avec des prix en roubles. Un coup réussi qui passe malheureusement pour les fans de Toyota par le sacrifice d'une Supra.

