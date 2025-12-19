Le nouveau Toyota Rav4 hybride est beaucoup plus cher qu’un Renault Austral ou un Peugeot 3008 !

Le Toyota Rav4 passe déjà à sa sixième génération de modèle. On l’a d’abord connu comme un tout petit 4x4 à trois portes au milieu des années 90, mais il se décrit désormais comme l’un des plus gros SUV familiaux compacts du marché. Long de 4,6 mètres, le SUV japonais est déjà disponible à la commande en France dans sa nouvelle mouture.

Pour l’instant, il ne propose que sa déclinaison « full hybride » non rechargeable avec 183 chevaux ou 191 chevaux en version à transmission intégrale, avec quatre niveaux de finition. Et attention, l’addition sera salée.

A partir de 46 450€ avant remise

Il faudra en effet compter sur un prix de base de 46 450€ pour le nouveau Toyota Rav4 hybride (traction) en finition Dynamic. A ce prix, il embarquera de série des jantes en alliage 18’’, un siège conducteur à réglages électriques, un compteur numérique personnalisable 12,3’’, un système multimédia Toyota Connect avec écran 12,9’’ et services connectés, un ensemble de systèmes de sécurité mais aussi les aides à la conduite Toyota Safety Sense 4.

Proposée à partir de 49 450€, la finition Graphic ajoute la peinture biton, les jantes en alliage noires 20’’, les sièges avant chauffants et ventilés, le siège passager à réglages électriques, le volant chauffant ou encore le chargeur à induction pour smartphone. La finition Lounge démarrera à 53 950€ avec une sellerie en cuir perforée, des sièges latéraux arrière chauffants, un système d’affichage tête haute, un système de vision 360° avec vue 3D, des jantes 20’’ exclusives et un double chargeur à induction pour smartphones. Enfin, la finition GR Sport à 55 950€ imposera les quatre roues motrices.

Plus cher que ses concurrents

A titre de comparaison, le Renault Austral restylé démarre à 41 900€ avec son moteur hybride de 200 chevaux en finition Evolution. Le Peugeot 3008 est aussi moins cher, même dans sa version hybride rechargeable de 195 chevaux débutant à 43 490€. Le Hyundai Tucson hybride (215 chevaux), lui, commence à 37 850€.

Heureusement, Toyota propose quand même déjà des remises à son lancement : 2 000€ dès l’entrée de gamme, ce qui abaisse son prix de base à 44 450€. Mais le Japonais reste très cher dans sa catégorie, même s’il se prévaut d’un bon niveau d’équipement de série.