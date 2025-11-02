Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Toyota Rav 4 (6e Generation)

Le nouveau Toyota Rav4 peut-il devenir la voiture la plus vendue au monde ? – En direct du salon de Tokyo

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

La voiture la plus importante de Toyota visible à Tokyo n’est pas le Land Cruiser FJ mais plutôt le tout nouveau Rav4, dont la sixième génération se lance. Le SUV pourrait devenir la voiture la plus vendue au monde.

Le nouveau Toyota Rav4 s'expose au salon de Tokyo 2025.

Chez Toyota, les deux voitures les plus importantes de la gamme s’apprêtent à faire peau neuve. La Corolla doit changer d’ici l’année prochaine ou 2027 au plus tard, annoncée par un concept-car au salon de Tokyo qui affiche un design très différent de celui du modèle actuel.

Et pas très loin de cette Corolla Concept ou du nouveau Land Cruiser FJ, Toyota expose le tout nouveau Rav4 de sixième génération qu’on avait déjà pu étudier en mai dernier sur Caradisiac.

Pas trop de changements

Long de 4,6 mètres comme la génération sortante, ce nouveau Rav4 de sixième génération n’évolue pas tant que ça au niveau du design même si toute sa carrosserie est différente.

A l’intérieur, il possède une tablette tactile centrale de 12,9 pouces et ne s’autorise aucune folie. La qualité d’assemblage paraît correcte et les efforts de finition dans la moyenne, mais l’habitabilité reste à la pointe.

Le nouveau Rav4 développe 183 chevaux dans sa version full hybride à deux roues motrices, 191 chevaux dans sa version full hybride à quatre roues motrices, mais aussi 268 chevaux (deux roues motrices) ou 304 chevaux (quatre roues motrices) dans sa déclinaison à hybridation rechargeable (batteries de 22,7 kWh à autonomie maximale électrique de 100 km).

Bientôt voiture la plus vendue dans le monde ?

Sachant que le Toyota Rav4 est présent depuis de longues années sur le podium des voitures les plus vendues de la planète, cette nouvelle mouture du Rav4 pourrait lui permettre de virer en tête en profitant de la baisse de forme du Tesla Model Y et de l’essoufflement de la Corolla en toute fin de carrière. On peut donc dire que c’est une nouveauté sacrément importante pour Toyota !

J’aime

Je n’aime pas

L’instant Caradisiac

Au salon de Tokyo, la puissance de Toyota se ressent dès qu’on entre dans le hall occupé par la marque et toutes ses autres divisions (Lexus, Daihatsu et Century). C’est même assez impressionnant à voir…

