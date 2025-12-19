Oui, la supercar électrique chinoise Hyper SSR peut faire un Gymnkhana

Sauts, montée d’escaliers, chutes de palmier : les communicants chinois se montrent particulièrement créatifs pour démontrer les performances de leurs modèles. La dernière réalisation en date concerne un hommage à l’exercice du Gymkhana avec la supercar électrique Hyper SSR dans les rues de Beijing.

Le clip débute avec une mission factice impliquant la remise d’une torche olympique. Conformément à l’idée du Gymkhana, le pilote fonce dans la ville en passant par divers obstacles et ateliers produisant au passage des images à couper le souffle. Rampes frôlées en slow motion, donuts, glisses à la limite de toucher des trottoirs : le cocktail complet du Gymkhana est respecté. Cerise sur le gâteau, des références à Fast & Furious : Tokyo Drift via une Nissan 350Z et une Nissan Silvia ainsi qu’au manga Initial D et la Trueno de Takumi sont au programme.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

La Hyper SSR, avec 1224 chevaux sous le capot

Pour rappel, la Hyper SSR embarque jusqu’à trois moteurs électriques. Ses 1224 chevaux transitent au sol via deux ou quatre roues motrices selon les versions. Une artillerie qui lui permet d’abattre l’épreuve du 0 à 100 km/h en 2,3 secondes en propulsion et 1,9 seconde en transmission intégrale. Des portes en élytre et une vitesse maximale d’environ 350 km/h sont également de la partie.