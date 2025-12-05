Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Yangwang U8

Oui, le YangWang U8 résiste aux palmiers

La firme chinoise YangWang ne manque pas de créativité pour faire parler de ses voitures. La preuve avec ce SUV U8 capable de résister à la chute répétée d’un palmier.

Les nouvelles marques ou les modèles inédits doivent mettre les bouchées doubles du côté de la communication pour se faire connaître. Si Elon Musk opte pour la boule de pétanque lancée sur la vitre blindée de son Tesla Cybertruck, YangWang préfère l’idée de la chute d’un palmier pour montrer la résistance de son dernier véhicule surélevé.

Le clip largement relayé sur les réseaux sociaux montre un YangWang U8 en version longue subir un supplice pour le moins insolite. Un palmier est en effet fixé sur un support pivotant de telle sorte qu’il puisse tomber plusieurs fois sur le SUV. Après plusieurs chutes, l’arbre se brise en deux tandis que le Yangwang U8L (c’est son nom dans cette configuration) n’affiche que quelques déformations de carrosserie avec une porte qui s’ouvre sans difficulté.

Une auto produite par BYD

Pour mémoire, YangWang fait partie du géant BYD. Classé comme véritable SUV de luxe grand format en Chine, il embarque sous son capot un ensemble hybride rechargeable qui associe quatre moteurs électriques et un bloc thermique 2l turbocompressé pour une puissance cumulée de 1197 chevaux et un couple maximal de 1520 Nm. Ce colosse de presque 3,6 tonnes abat ainsi le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement de 200 km/h.

