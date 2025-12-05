Porsche 964 RS: le mythe a son livre!

Tout tout tout, vous saurez tout sur la Porsche 964 3.6 Carrera RS (pour RennSport) et ses dérivés. Héritier de la mythique Carrera RS de 1973, ce modèle officiellement apparu au millésime 1992, avec l’objectif initialement affiché par Porsche d’en produire 1000 exemplaires (il y en aura finalement 2 380), connaîtra de nombreuses déclinaisons, telles que les Touring, Clubsport et autres RS/RSR 3.8. Si elle ne gagnait que 10 ch par rapport à une 964 "de base", la RS s’en distinguait par un allègement drastique, de l’ordre de 140 kilos, qu’accompagnait une re-définition totalement adaptée à un usage sur piste, à commencer par des amortisseurs en bois massif.

Cette voiture a accédé au rang de mythe, et les exemplaires proposés à la vente voient leurs prix s’envoler. En attendant de trouver la perle rare, vous pouvez déjà vous porter acquéreur d’un livre consacré au phénomène et remarquable en tous points, et notamment un tarif de 392 €. Mais pour cette somme, vous vous offrez un ouvrage de référence, car signé Christoph Maeder. Designer de métier, auteur et dénicheur de petits secrets Porsche bien gardés, il a déjà à son actif plusieurs ouvrages consacrés à des modèles rares, et a co-produit un livre de référence consacré aux Porsche 911 2.7 Carrera RS produites en 1973.

Au fil des 442 pages et des 737 photos de ce Porsche 964 Carrera RS Book à la couleur bleue si caractéristique et avouant 3,5 kilos sur la balance, vous allez découvrir toute la genèse de ce modèle, soudures comprises, découvrirez les détails qui divergent entre RS et RSR, et saurez tout sur toutes les déclinaisons du modèle. Sans oublier bien sûr les numéros de série, les finitions et couleurs, tous les équipements d'origine, ainsi que la plupart des palmarès en course. A signaler aussi, le témoignage de Jost Capito, initiateur des Porsche Carrera Cup et de la définition technique de bête. Bref, un ouvrage-phare qui sera tiré à 260 exemplaires (comme le nombre de chevaux sous le capot) en français, tous numérotés. Bonus : vous pouvez même commander celui qui porte le numéro de châssis de votre 964.

Porsche 964 Carrera RS Book, par Christoph Maeder, 29,9 x 25,7 x 4,4 cm, 392 €, disponible à la commande





