La Kia Vision Meta Turismo n’a rien à voir avec un jeu vidéo

Après le teaser, voilà cette fois les photos officielles du nouveau concept-car de Kia. Il s’appelle « Vision Meta Turismo » mais, contrairement à ce que laisse entendre son nom, il ne s’agit pas d’une de ces voitures virtuelles destinées à être « pilotée » dans le jeu vidéo Gran Turismo.

Non, le Vision Meta Turismo sert à fêter les 80 ans de Kia en prenant la forme d’une étude de style intéressante, sur la thématique des grandes GT luxueuses. Sa silhouette tendant un peu vers le monospace ne l’empêche pas d’afficher un très beau dynamisme, avec une face avant très différente de celle des modèles de série de Kia souvent très chargée.

Une GT 2 + 2

Cette Vision Meta Turismo possède deux places avant mais aussi une petite banquette arrière. Il s’agit donc d’une sorte de 2 + 2 dont l’esprit pourrait presque rappeler celui d’un Renault Avantime d’une certaine façon !

Kia ne donne en revanche aucun détail technique sur la voiture, même si on imagine qu’elle repose sur une plateforme 100 % électrique. Le constructeur ne donne pas non plus d’informations sur la suite qu’il donnera à cette étude de style.

Une vraie Kia de rêve ?

Certains se demandent si ce concept-car débouchera sur un nouveau véhicule au positionnement sportif et haut de gamme, comme ça avait été le cas en 2017 avec la berline Stinger visant les Audi S4 et autres BMW M340i. Attendons de voir aussi si les futurs modèles de la marque reprennent certains éléments de style de ce concept-car.