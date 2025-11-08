La version GT de la Kia EV4 Fastback est en préparation. Son lancement est prévu en 2026.

Depuis quelque temps les constructeurs dévoilent eux-mêmes des photographies de leurs prototypes camouflés. Ce qui empêche nos chasseurs de scoop de découvrir, en exclusivité, un nouveau modèle camouflé. C’est le cas de Kia qui a récemment présenté le nouveau camouflage « GT Wrap » qui va orner les prototypes des prochains modèles GT de sa gamme.

Selon le constructeur, ce camouflage « GT Wrap » se caractérise par : « une géométrie précise, une répétition élégante et un thème de design continu et fragmenté… évoquant le flou du mouvement ». Avec ce camouflage dévoilé par le constructeur coréen on pouvait découvrir, sans que cela soit précisé, la future version GT de la Kia Ev4 Fastback. Une berline électrique dotée de performances élevées prévue pour 2026.

Deux Kia EV4 GT prévues

Mais cette Kia EV4 GT cinq portes, ne sera pas la seule GT de la famille Kia EV4 puisque la version Fastback va également y avoir droit. C’est le prototype de cette version que nos chasseurs de scoop ont pu photographier. Étonnamment, ce prototype n’affiche pas le camouflage « GT Wrap » dont le constructeur a fait la publicité en octobre, mais l’habituel camouflage des prototypes Kia, constitué d’immenses bâches dotées de renforts. Ces bâches sont placées à l’avant sur les côtés et à l’arrière afin de bien dissimuler la ligne du modèle.

400 ch et transmission intégrale pour la Kia EV4 GT

Si la version Kia Ev4, qu’elle soit en cinq portes ou Fasback vient lutter contre les Citroën Ë-C4, Peugeot E-308 ou Renault Mégane E-Tech avec sa motorisation électrique de 204 ch, la version GT de la Kia EV4 cinq portes et Fastback visera plus haut. Ce seront les MG4 XPower, Volkswagen ID. 3 GTX et Cupra Born VZ ses proches concurrentes, car elle disposera d’une double motorisation (un moteur par essieu) d’une puissance totale de 400 ch qui lui permettra d’effectuer sans aucun doute de belles accélérations. Mais pour connaître la fiche technique de cette Kia EV4 GT en cinq et quatre portes, il faut patienter jusqu’à l’an prochain.