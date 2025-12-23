La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…

Vendue à 3 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2017, la Model 3 reste le modèle électrique le plus emblématique du marché. Celui qui a su démocratiser le déplacement zéro émission. Et pas seulement grâce au réseau de borne de recharge pertinemment installé par Tesla depuis 2014, mais aussi et surtout grâce à un judicieux compromis entre gabarit, taille de batterie, aérodynamique et prix de vente.

Malgré des prestations correctes, les berlines compactes telles que les VW ID.3 et Renault Mégane E-Tech, les SUV tels que les Peugeot e-3008, Renault Scénic E-Tech et Audi Q4 ou encore des grandes familiales telles que la BMW i4 ne sont pas parvenues à proposer la même faculté à voyager, l’Américaine annonçant ainsi jusqu’à 750 km d’autonomie dans sa version propulsion Grande Autonomie. Un chiffre que seuls des modèles plus grands et deux fois plus chers parvenaient à atteindre jusqu’à présent.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Tesla Model 3 (61 videos) Mercedes Cla (4 videos)

Mais aujourd’hui, les choses pourraient bien changer avec l’inédite version électrique de la CLA de troisième génération, et pour cause : la marque Allemande semble avoir copié la recette de l’Américaine. Avec 4,72 m de long pour 1,85 m de large et 1,47 m de haut, la Mercedes avance, à 2 ou 3 cm près dans chaque dimension, un gabarit proche de la Tesla. Mieux, elle fend aussi bien l’air, voire un peu mieux, avec un coefficient de traînée de 0,21 au lieu de 0,22…

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, la marque de Stuttgart a cherché à améliorer le concept avec des batteries maousses pouvant atteindre 85 kWh utiles, et une architecture 800 Volts gage d’une puissance de charge exemplaire. De quoi faire frémir Tesla d’autant que la nouvelle rivale ajoute ce qui manque cruellement à la Tesla : un peu de sex-appeal… Reste à savoir si le menu tient ses promesses…

Une CLA plus chaleureuse mais moins accueillante…

Si les deux autos affichent des gabarits proches, elles ne peuvent revendiquer les mêmes cotes intérieures. Pour sûr, les passagers seront plus à l’aise à l’arrière de la Tesla : espace aux jambes généreux, accès aisé, luminosité supérieure et surtout position plus agréable grâce à un meilleur soutien au niveau des cuisses (même s’il y a encore à redire), l’Américaine sait recevoir.

En sus, la Tesla emporte davantage de bagages. Certes, le compartiment sous le capot (ou frunk) est un peu plus petit avec 88 litres contre 101 pour la Mercedes (ce qui suffit largement pour loger un câble de charge mode 3) mais son coffre est bien plus volumineux avec 594 litres au lieu de 405. Son secret : un énorme bac de rangement sous le plancher qui accueillera sans mal un voire deux sacs de voyage. De quoi porter la contenance globale à 682 litres contre 506 litres pour la Mercedes.

Cela posé, la CLA soigne sa présentation avec un design élaboré, des touches de suédine et d’aluminium, des surpiqûres colorées ou encore une ambiance lumineuse réussie. En outre, la grande dalle numérique composée de deux écrans géants impressionne autant qu’elle informe, tandis que les commandes physiques séduisent les amateurs d’ergonomie « à l’ancienne », ou du moins ceux qui ne souhaitent pas tout faire via l’écran comme sur la Tesla, y compris ouvrir la boîte à gants, régler ses rétroviseurs et même… enclencher les marches avant et arrière !

Si la Model 3 est plus sobre en termes de présentation, reconnaissons-lui une ambiance zen, une impression de qualité avec des matériaux homogènes, et une certaine logique dans les menus de son système infodivertissement. Vous constaterez par la suite qu’elle est également mieux équipée…

Pratique Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie Mercedes CLA 250+ Limited Edition Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 14 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une Tesla plus généreuse malgré un prix inférieur…

Dès l’entrée de gamme Limited Edition, la CLA 250 + affichée à 52 900 € reçoit l’accès mains libres, la clim auto bizone, la caméra de recul, l’écran multimédia 14 pouces avec instrumentation 10,25 pouces, les phares adaptatifs Full LED, les sièges conducteur et passager chauffants, la recharge par induction du smartphone, la reconnaissance faciale, la navigation connectée, le toit panoramique, des jantes alliage 18 pouces, les vitres arrière surteintées et le régulateur de vitesse adaptatif. Un équipement très complet mais qui n’impressionne pas la Tesla, qui en offre davantage pour moins cher. Commercialisée à 44 990 €, la Model 3 Grande Autonomie Propulsion ajoute ainsi un écran 8 pouces et des sièges chauffants pour les passagers arrière, les sièges avant ventilés, et le double système de recharge par induction du téléphone. Et ce n’est pas la seule bonne surprise en matière de budget…

Rapport prix/équipements Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie Mercedes CLA 250+ Limited Edition Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 17 /20 16,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Tesla imbattable…

Plus que jamais, Tesla adopte une politique commerciale agressive, notre Model 3 Propulsion Grande Autonomie s’affichant à 44 990 €, soit à peine plus chère qu’une compacte qui ne va pas bien loin. Malgré quelques efforts pour ne pas faire exploser la note (si l’on compare à un EQA bien moins polyvalent par exemple), la CLA 250 + apparaît nettement plus onéreuse que l’Américaine avec un ticket fixé à 52 900 €, soit un surcoût avoisinant 8 000 €.

Et l’Américaine ne s’arrête pas là puisqu’elle est garantie plus longuement avec 4 ans/80 000 km sur l’ensemble de l’auto au lieu de 2 ans/sans restriction kilométrique (ceux qui dépasseront 80 000 km seront rares) pour la Mercedes. Enfin, la Model 3 est quasiment assurée d’obtenir une cote très soutenue, alors que les coûts de réparation sont inférieurs et la fiabilité horlogère : la Mercedes, dont les écrans commencent déjà à buguer avant même de prendre la route, laisse davantage planer le doute quant aux futures dépenses. Justement, il est temps de partir…