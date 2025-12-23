Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…

Alan Froli, Olivier Pagès

3. Une Tesla Model 3 plus raisonnable que la CLA électrique

 

La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…

Joliment présentée, pas trop gourmande, capable d’aller loin avec le concours de sa batterie XXL et rapidement grâce à des temps de charge canon, la CLA a de quoi séduire les automobilistes en quête d’un véhicule électrique polyvalent et « sexy ». Reste que la pragmatique Model 3 lui donne du fil à retordre. Certes, elle ne déchaîne plus les foules, mais sa sobriété remarquable lui permet de voyager aussi aisément malgré une pile de taille inférieure et moins rapide à charger. Et surtout, elle contient les dépenses grâce à une électricité bon marché sur les Superchargers Tesla et un prix d’achat canon. Un ensemble d’arguments qui lui valent la première place…

Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie Mercedes CLA 250+ Limited Edition
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Note globale : 15,1 /20 14,3 /20
