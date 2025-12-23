Joliment présentée, pas trop gourmande, capable d’aller loin avec le concours de sa batterie XXL et rapidement grâce à des temps de charge canon, la CLA a de quoi séduire les automobilistes en quête d’un véhicule électrique polyvalent et « sexy ». Reste que la pragmatique Model 3 lui donne du fil à retordre. Certes, elle ne déchaîne plus les foules, mais sa sobriété remarquable lui permet de voyager aussi aisément malgré une pile de taille inférieure et moins rapide à charger. Et surtout, elle contient les dépenses grâce à une électricité bon marché sur les Superchargers Tesla et un prix d’achat canon. Un ensemble d’arguments qui lui valent la première place…

Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie Mercedes CLA 250+ Limited Edition Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Autonomie















Système de récupération d'énergie















Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Autonomie : données constructeur (parcours mixte)















Note globale : 15,1 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation