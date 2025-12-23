La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…
3. Une Tesla Model 3 plus raisonnable que la CLA électrique
Joliment présentée, pas trop gourmande, capable d’aller loin avec le concours de sa batterie XXL et rapidement grâce à des temps de charge canon, la CLA a de quoi séduire les automobilistes en quête d’un véhicule électrique polyvalent et « sexy ». Reste que la pragmatique Model 3 lui donne du fil à retordre. Certes, elle ne déchaîne plus les foules, mais sa sobriété remarquable lui permet de voyager aussi aisément malgré une pile de taille inférieure et moins rapide à charger. Et surtout, elle contient les dépenses grâce à une électricité bon marché sur les Superchargers Tesla et un prix d’achat canon. Un ensemble d’arguments qui lui valent la première place…
|Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie
|Mercedes CLA 250+ Limited Edition
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|15,1 /20
|14,3 /20
