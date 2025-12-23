La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…
4. Mercedes CLA 250+ VS Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie : les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
|Mercedes Cla 3 III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH LIMITED EDITION
|Tesla Model 3 (3) 350 GRANDE AUTONOMIE RWD 79 KWH
|Généralités
|Finition
|LIMITED EDITION
|--
|Date de commercialisation
|29/04/2025
|07/10/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|80 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|48 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,73 m
|4,72 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|1,93 m
|Hauteur
|1,46 m
|1,44 m
|Empattement
|2,79 m
|2,87 m
|Volume de coffre mini
|405 L
|88 L
|Volume de coffre maxi
|--
|682 L
|Nombre de portes
|4
|4
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|2 055 Kg
|1 747 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|11 CV
|6 CV
|Couple
|335 Nm
|510 Nm
|Puissance moteur
|272 ch|trs/min
|350 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|694 km
|702 km
|Capacité batterie
|85 kWh
|79 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|pas d'information
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|210 km/h
|201 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.7 s
|5.2 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|ZERO
Photos (53)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération