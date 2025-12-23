Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…

Alan Froli, Olivier Pagès

4. Mercedes CLA 250+ VS Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie : les fiches techniques respectives

 

La Mercedes CLA électrique peut-elle détrôner la Tesla Model 3 ? Notre test vérité sur 600 km…

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH LIMITED EDITION Tesla Model 3 (3) 350 GRANDE AUTONOMIE RWD 79 KWH
Généralités    
Finition LIMITED EDITION --
Date de commercialisation 29/04/2025 07/10/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité 80 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 48 mois
Dimensions    
Longueur 4,73 m 4,72 m
Largeur sans rétros 1,85 m 1,93 m
Hauteur 1,46 m 1,44 m
Empattement 2,79 m 2,87 m
Volume de coffre mini 405 L 88 L
Volume de coffre maxi -- 682 L
Nombre de portes 4 4
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 2 055 Kg 1 747 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 11 CV 6 CV
Couple 335 Nm 510 Nm
Puissance moteur 272 ch|trs/min 350 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 694 km 702 km
Capacité batterie 85 kWh 79 kWh
Type batterie Lithium-ion Li pas d'information
Performances / consommation    
Vitesse maximum 210 km/h 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s 5.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO ZERO
