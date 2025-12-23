Pour comparer nos deux voyageuses électriques, rien de mieux qu’un long trajet. Direction les marchés de Noël alsaciens, soit plus de 600 km en reliant Paris à Mulhouse en passant par Strasbourg. Les premiers kilomètres permettent de distinguer deux attitudes distinctes : de son côté, la Model 3 privilégie le dynamisme avec des mouvements de caisse maîtrisés, une direction précise et un train avant très volontaire, bien aidé par un poids en ordre de marche inférieur de 200 kg, soit 1 847 kg au lieu de 2055 kg. Et si la suspension peut paraître un peu sèche sur les grosses irrégularités, le moelleux des sièges compense. La CLA défend une autre recette, avec un amortissement plus prévenant que les assises. Et si elle se montre dynamique en virage, son surpoids entraîne du sous-virage, surtout dans les passages serrés et/ou à l’adhérence précaire.

En tout cas, rien à signaler sur autoroute, nos deux autos voyageant sereinement malgré la présence de quelques bruits d’air acceptables. Premier relevé à mi-parcours : la Mercedes consomme plus d’électricité avec 18,9 kWh/100 km indiqués (pas temps sec et un thermomètre oscillant entre 7 à 9 °C), soit 2 kWh de plus que sa rivale. Mais sa capacité de batterie supérieure lui permet d’aller aussi loin voire… au même arrêt puisque nous stoppons tous deux à l’aire de Farébersviller (Moselle), mais pas aux mêmes bornes, la Model 3 préférant la station maison, la CLA celle de Ionity.

L’Allemande ne pouvait, de toute façon, viser que les bornes 800 Volts (l’option convertisseur 400 V ne sera proposée que début 2026), donc certainement pas un Supercharger Tesla. Et l’Américaine a choisi logiquement l’électricité la moins chère, facturée 31 centimes/kWh en ce milieu d’après-midi, contre 59 centimes/kWh en toutes circonstances (hors abonnement) pour la Ionity. De quoi faire une différence notable en termes de dépenses, sachant qu’on a relevé une perte significative à la charge, la facture indiquant 61 kWh pour 53,5 kWh nécessaires au retour à 80 % (en partant de 17 %), soit 36,60 € qui s’ajoutent au « plein » de départ de 16 € à domicile (en comptant un 5 à 100 % à 20 centimes du kWh).

Une Tesla exemplaire de sobriété…

Une note conséquente : moins énergivore et rechargeant à moindre coût, la Tesla aura réclamé seulement 17 € pour passer de 13 à 80 % de batterie, et seulement 14 € lors de son ravitaillement de départ, la capacité utile de sa batterie demeurant sous les 80 kWh (toujours aucun chiffre officiel). Reste que la Mercedes charge plus vite : elle repart après seulement 19 minutes de branchement, contre 35 minutes pour la Model 3. Un avantage indéniable pour les conducteurs pressés qui permet à la CLA d’arriver première au Musée National de l’Automobile de Mulhouse (dont on remercie l’accueil chaleureux), notre point de chute.

À notre grande surprise, l’Allemande est arrivée avec 37 % de batterie « seulement », contre 35 % pour l’Américaine. Il faut dire qu’une bonne partie du trajet a été réalisée à 130 km/h sur une large portion d’autoroute vallonné, entraînant un appétit supérieur à 21 kWh/100 km quand la Tesla se contentait de moins de 19 kWh/100 km…

Note : 14,6 /20 14,6 /20 Explication des critères de notation