2. BMW I5 VS Mercedes EQE - Sur la route : une BMW plus dynamique mais moins autonome…

Les routières de BMW et Mercedes s’écharpent depuis des décennies. À coups de grosses motorisations essence à six voire huit cylindres dans les années 1990, de diesels aussi coupleux que sobres au changement de millénaire, et de boîtes auto hyperintelligentes.

Suivant la tendance, c'est à coups d'arcs électriques que les deux marques se chamaillent désormais. Pour intégrer le clan des grandes berlines "zéro émission", BMW a fait le choix d'un modèle très proche des Séries 5 thermiques alors que Mercedes a développé une voiture totalement différente de la Classe E pour optimiser l’énergie électrique.

Première conséquence de cette orientation : l'i5 apparaît bien plus encombrante avec 5,06 m d’un pare-chocs à l’autre, contre 4,95 m pour sa rivale. Selon la marque, obtenir des lignes harmonieuses tout en intégrant une épaisse batterie dans le plancher ne pouvait se faire qu'à cette condition. Le profil tricorps se veut conventionnel mais le style original avec des lignes tracées à l'équerre et un regard particulièrement intimidant.

À côté, l’EQE a des allures de navette spatiale. Avec son capot plongeant, sa malle courte et sa surface vitrée (sans encadrement au niveau des portières) semblant former une bulle au-dessus des roues rejetées aux quatre coins, la Mercedes a pour objectif d’aller loin en réduisant la résistance à l’air et en intégrant, dans un empattement gigantesque de 3,12 m, une pile maousse de 89 kWh utiles. Avec sa batterie de 81,2 kWh "seulement" logée entre ses essieux séparés de 2,99 m, l'i5 fait grise mine…

dailymotion Comparatif routières électriques - Pourquoi la Mercedes EQE est meilleure que la BMW I5 ? (Vidéo) Mercedes Eqe (2 videos) Bmw I5 (4 videos)

Aspects pratiques : une EQE moins spacieuse mais mieux aménagée

D'un autre côté, l'I5 tire profit de ses dimensions généreuses en offrant un peu plus de place au niveau des genoux : environ 2 cm selon nos mesures, avec en prime une banquette plus confortable et creusée au niveau des places latérales. Sa soute également, s'avère un tantinet plus volumineuse avec 60 dm3 supplémentaires, soit 490 dm3 au total.

Mais la Mercedes n'a pas dit son dernier mot et prend une petite revanche grâce à son aménagement intérieur. Non seulement son mobilier est plus cossu et raffiné, surtout sur les parties hautes, mais ses écrans sont plus ergonomiques, lisibles et personnalisables que la grande dalle numérique recourbée, impressionnante mais pas toujours intuitive, de l'i5. Par ailleurs, elle dispose de rangements plus vastes et nombreux avec notamment des poches aumônières qui font défaut à sa rivale. Enfin, son tunnel de servitude moins imposant assurera un confort supérieur au cinquième passager, même si la place centrale de la banquette s'avère ferme, là aussi.

Pratique Mercedes EQE 350 AMG Line BMW i5 eDrive40 M Sport Edition Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12,5 /20 12,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : Une EQE plus chère mais maligne…

La Mercedes EQE explose les devis. Comptez 80 400 € minimum pour la version 350 de 292 ch, et 84 750 € avec cette finition sportive AMG Line, quand BMW fixe un ticket d'entrée à 76 200 €, et 79 500 € pour cette mouture M Sport Edition. Soit des surcoûts oscillant entre 4 200 et 5 250 €. Dur à avaler sachant que la Bavaroise offre 48 ch de plus… Cela posé, Mercedes propose, à ceux qui ne courent pas après la puissance, une version 300 de 245 ch "seulement" (0 à 100 km/h en 7s3) mais dotée de la même batterie, entre 69 900 (dans une finition Executive Line moins généreuse) et 80 850 € (hors options). De là à parler de bonne affaire, il y a un pas que nous ne franchirons pas…

Budget Mercedes EQE 350 AMG Line BMW i5 eDrive40 M Sport Edition Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 9,6 /20 10 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une BMW moins généreuse…

Les deux compatriotes se révèlent correctement dotées avec les radars de parking avec caméra de recul, une banquette arrière 40/20/40, la clim auto bizone, des jantes alliage, les projecteurs LED, les grands écrans avec réplication du smartphone, la recharge par induction pour ce dernier, et une ambiance lumineuse colorée. Et bien entendu, ces finitions sportives sont particulièrement apprêtées avec des jantes 19'', des éléments de carrosserie spécifiques, une sellerie partiellement recouverte de suédine (cuir sur nos modèles d'essai) et un pédalier alu.

Mais pas de mesquineries chez Mercedes puisque, contrairement à l'I5, l'EQE offre l'accès mains libres ici. Mieux, elle ajoute les sièges électriques à mémoire et chauffants, ainsi que quelques aides à la conduite comme le stationnement automatique. Certains apprécieront par ailleurs que le toit vitré optionnel puisse s'ouvrir. Côté branchement, toutes les deux proposent des chargeurs intégrés 22 kW : 1 200 € chez Mercedes, 1 250 € chez BMW.