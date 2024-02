Si les marques françaises se sont fait une spécialité des voitures abordables, toutes n’ont pas renoncé à proposer des modèles haut de gamme, aptes à rivaliser, au moins sur le papier, avec les marques premium. Lorsque l’on pense à ces dernières, ce sont immédiatement les reines allemandes (Audi, BMW et Mercedes) qui viennent à l’esprit. Ce trio a tellement, du moins en Europe, étendu son emprise sur le marché du haut de gamme qu’il est inimaginable de les attaquer de front, avec des modèles directement concurrents aux leurs.

dailymotion Comparatif vidéo : Peugeot 508 PSE vs DS 9 E-Tense 360 ch 4x4 : deux visions du haut de gamme selon Stellantis

Au sein du groupe Stellantis, on a bien effectivement compris que proposer des clones made in France de modèles allemands était voué à l’échec. Aussi, lorsque DS Automobiles et Peugeot, les deux labels tricolores de cette galaxie toujours en mesure de proposer des modèles huppés, ont élaboré leurs visions du haut de gamme, chacun y est allé de sa touche personnelle.

Chez DS Automobiles, la réponse à cette équation se nomme DS 9. Principalement développé pour répondre aux envies de la clientèle chinoise (il est d'ailleurs fabriqué dans ce pays), le plus imposant des modèles français actuels prend la forme d’une traditionnelle berline tri corps. Traditionnel ne rime toutefois pas ici avec banal. Ainsi, la DS 9 se distingue de ses concurrentes par nombre de détails esthétiques. Sur la proue, on trouve ainsi une signature lumineuse sophistiquée qui fait, notamment, appel à des éléments rotatifs au sein des optiques principales. Autre gimmick de cette DS, le chrome est présent en abondance sur la carrosserie : calandre, cerclage des optiques, lame sur le capot…

Sans doute too much pour Peugeot, plutôt habitué à proposer des modèles au style sobre mais non dénué d’élégance. Lorsque l’actuelle 508 a été, en 2018, révélée, le style faisait, de l’avis de tous, partie des atouts majeurs de cette familiale. Restylée il y a quelques mois, elle a conservé son profil de coupé 5 portes mais a gagné en dynamisme visuel avec ses projecteurs affinés, ses feux de jour façon triple coup de griffe à l’avant, sa calandre élargie et ses nouveaux feux arrière. Au-delà du dépoussiérage esthétique, ces nouveautés ont pour vocation à faire visuellement grimper la 508 en gamme. Une volonté qui s’exprime également, et c’est aussi nouveau, par la présence, sur le hayon, du nom de la marque en toutes lettres.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si, visuellement, ces deux cousines n’ont aucun point commun, en revanche, sur le plan technique, ce sont presque deux clones. Au sommet de leurs gammes respectives, on trouve ainsi une variante hybride rechargeable de 360 ch. Baptisée E-Tense 4x4 chez DS Automobiles et PSE (pour Peugeot Sport Engineered) chez Peugeot, elle fait appel à un moteur essence, le 1.6 PureTech de 225 ch, placé sur l’essieu avant, et à deux blocs électriques, l’un intégré à la boîte de vitesses et délivrant 110 ch, le second, placé sur l’essieu postérieur, de 113 ch.

Capable de délivrer, en crête, 360 ch, cette mécanique sophistiquée répartit sa cavalerie sur les trains avant et arrière en fonction des besoins. Avec une telle puissance et 4 roues motrices, nos deux rivales du jour ne craignent ainsi pas d’aller se frotter à des références telles que les Audi A5 Sportback et A6, BMW Série 4 Gran Coupé et Série 5, ou encore Mercedes Classe C et Classe E.

Pourtant, malgré leur gémellité technique, la DS 9 et la 508 revendiquent des caractères bien différents. La première se veut être une berline des plus luxueuses et des plus confortables, tandis que la seconde revendique une certaine sportivité.

Aspects pratiques : des françaises pas ridicules

Différentes sur le fond comme sur la forme, ces deux cousines proposent des approches tout aussi distinctes de l’espace habitable. Même si elle n’a pas réellement été retouchée lors du restylage de l’été 2023, la planche de bord de la Peugeot s’avère toujours des plus modernes. Son i-Cockpit permet d’avoir toutes les informations nécessaires à la conduite dans le champ de vision. On regrette toutefois que la marque n’ait pas cru bon d’investir dans la variante 3D de ce combiné d’instrumentations, alors que même la petite 208 propose cette possibilité.

À l’inverse, la présentation est beaucoup plus classique, voire un peu datée par certains aspects, à bord de la DS 9. L’instrumentation est pourtant, ici aussi, confiée à une dalle numérique et le système multimédia se commande depuis un écran de bonne taille et à la résolution de qualité, mais le dessin général de la planche de bord n’est franchement pas moderne. Si tout cela est, avant tout, une affaire de goût, on peste plus objectivement sur des détails d’ergonomie mal conçus, notamment les commandes de vitres électriques situées sur la console centrale et non pas sur les contre-portes. Comme pour se faire pardonner, la DS fait largement appel au cuir Nappa pour habiller son mobilier de bord. Une marque de luxe que toutes ses rivales ne proposent pas.

La 508 limite, pour sa part, la présence de peaux à ses sièges. Sur ces derniers, le cuir cohabite avec la maille technique et l’Alcantara. Mais impossible d’obtenir sur la version PSE, même contre supplément, une sellerie totalement en cuir. La Peugeot ne s’en laisse pas pour autant remontrer par la DS 9 en matière de qualité de fabrication. Ainsi, sans être au meilleur niveau de leurs catégories respectives, les assemblages sont soignés et les ajustements de mobilier précis.

Côté rangements, 508 et DS 9 font match nul avec une boîte à gants à la contenance très honnête et une cave fermée dans l’accoudoir central avant. En revanche, la seconde est beaucoup plus généreuse en matière d’habitabilité aux places arrière. Jambes, coudes et têtes y seront beaucoup plus à leur aise que dans la Peugeot, cette dernière payant une longueur (4,75 m contre 4,93 m), un empattement (2,79 m contre 2,90 m) et une largeur (1,86 m contre 1,93 m) plus contenus, ainsi que sa ligne de toit plus plongeante. Et même si le chargement est plus simple, grâce à la présence d’un hayon, que sur la DS 9, le volume est, lui aussi, moins généreux (487 l contre 510 l). Saluons toutefois le travail des ingénieurs des deux marques qui, malgré la présence d’un moteur électrique sur l’essieu arrière, sont parvenus à conserver les mêmes capacités d’emport que sur le reste de la gamme.

Pratique Peugeot 508 PSE DS 9 -Tense 4x4 360 ch Esprit de Voyage Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Recharge rapide















Note : 11,8 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : hybrides, mais pas forcément économiques

Rouler dans une voiture haut de gamme, cela se paie. Et, sur ce point, nos deux rivales françaises n’ont pas grand-chose à envier à des concurrentes à la réputation plus établie. Chez Peugeot, la donne est simple : avec la motorisation de 360 ch, la 508 est disponible dans une unique configuration, baptisée PSE (pour Peugeot Sport Engineered). Comptez ici 70 650 €.

Chez DS Automobiles, cette même mécanique est intégrée à la gamme "standard" de la DS 9, dont elle constitue le sommet. Placée plus haut en gamme que sa cousine sochalienne, cette berline exige, au minimum, 76 850 € pour prendre place dans votre garage. Pour cette somme, vous aurez droit à la finition "d’entrée de gamme" Rivoli+, heureusement déjà très bien pourvue, comme nous le soulignerons un peu plus tard. Deux autres versions sont également, à l’heure actuelle, inscrites au tarif. Leurs noms, Opera et Esprit de Voyage, ont de quoi faire rêver. Mais leurs tarifs, respectivement 85 450 € et 87 000 €, ramènent très rapidement à une réalité très concrète, celle du budget familial.

Pas données à l’achat, 508 et DS 9 se révèlent, en revanche, bien plus économiques à l’usage… du moins tant que la batterie de traction n’est pas totalement à plat. En usage mixte, et sans solliciter trop ouvertement la pédale de droite, il est possible d’établir la consommation moyenne de nos deux concurrentes en 6 et 7 l/100 km. Cela reste très raisonnable au vu de leurs gabarits et puissance. En revanche, l’autonomie électrique, qui s’établit entre 35 et 40 km selon les conditions, s’avère décevante, la norme dans ces catégories s’établissant désormais bien au-delà de 50 km. Le pire se produit toutefois lorsque l’on circule sur voie rapide et que la batterie est "à plat". Dans ce cas, l’appétit sera compris entre 10 et 12 l/100 km. Des chiffres effarants pour des hybrides.

Budget Peugeot 508 PSE DS 9 -Tense 4x4 360 ch Esprit de Voyage Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,3 /20 13,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : du luxe à tous les étages

Si, pour le constructeur au Lion, PSE désigne une motorisation, ces trois lettres correspondent également à un niveau d’équipement imposé. Avec, rappelons-le, un tarif supérieur à 70 000 €, la dotation est, naturellement, complète. Du hayon électrique au système de vision à infrarouge, en passant par la hi-fi Focal, les boiseries sur la planche de bord, les jantes de 20" ou encore la sellerie cuir/Alcantara, il n’y a ainsi plus guère de place pour les options. C’est très simple : la liste des suppléments possibles se limite à un pack, vendu 1 350 €, comprenant le toit ouvrant et le pare-brise chauffant.

La DS 9, quant à elle, déroule son offre autour de trois variantes. Dès l’entrée de gamme Rivoli+, l’opulence est de mise. Caméras 360°, chargeur de smartphone à induction, projecteurs matriciels, suspension Active Scan, sellerie cuir, sièges avant chauffants, électriques, ventilés et massants ou encore les vitres latérales feuilletées sont de la partie.

Cette générosité donne alors l’impression d’une montée en gamme limitée. Malgré un surcoût conséquent (plus de 8 000 €), la finition Opera ne gagne ainsi principalement "que" le volet de coffre électrique, le Driver Attention Monitoring, la vision de nuit par infrarouge, le toit ouvrant ou encore la sellerie cuir façon bracelet de montre. Quant au haut de gamme Esprit de Voyage, hormis quelques détails d’habillage et de présentation, il complète sa dotation de la peinture métallisée ou nacrée.