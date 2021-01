Essai vidéo - Peugeot 508 PSE : que vaut la Peugeot la plus puissante jamais construite ?

EN BREF Berline familiale Version sportive Moteur hybride rechargeable 360 ch À partir de 67 100 € Pas de malus

2022 va marquer le retour à la compétition de Peugeot. Le constructeur sochalien a décidé de s’engager dans le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) dont fait notamment partie la mythique épreuve des 24 heures du Mans. Ce come-back dans l’univers du sport arrive à point nommé puisqu’elle correspond également à l’émergence d’un nouveau label sportif dénommé « Peugeot Sport Engineered » plus en adéquation avec l’époque actuelle que l’ancien GTI. Ce dernier était le symbole de l’âge d’or du thermique, aujourd’hui et demain place à la sportivité électrifiée. Si le premier modèle a profité de cette signature est la berline 508, d’autres devraient voir le jour dans les années à venir. Des premières rumeurs font déjà mention de déclinaison de la 208 ou de la prochaine 308.

Lancée en 2018, la 508 de seconde génération est la première à étrenner les trois griffes jaune fluo, logo des versions PSE. Esthétiquement, il était hors de question de transfigurer le style de la 508, qui a été salué lors de sa sortie. Impossible par exemple d’installer un énorme aileron à la façon du film Taxi.

Les retouches sont visibles mais pas tape-à-l’œil. Elles portent sur l'adoption d’une calandre inédite, nettement plus agressive que la classique et quasi identique à celle du concept-car. Elle est toujours surplombée par le logo 508, mais celui-ci côtoie les trois griffes du logo PSE. Les boucliers avant et arrière ont été redessinés et largement ajourés tandis que des petites ailettes font leur apparition au niveau des bas de caisse ou des boucliers avant et arrière. Des jantes 20 pouces au design spécifique complètent le tableau. L’ensemble est sportif mais fait preuve d’une grande élégance.

À l’intérieur, les différences sont très légères – un peu trop même - . Seules évolutions : les surpiqûres ainsi que les inserts Jaune Kryptonite sur le volant par exemple. Un coloris que l’on retrouve aussi dans les animations des compteurs ou de l’écran central. Tout le reste est similaire. Les occupants auront face à eux une présentation toujours aussi originale avec une planche de bord très horizontale dotée d’une instrumentation haute et d’un écran multimédia de 10 pouces, qui bénéficie de quelques fonctions supplémentaires liées à l’hybridation. Rien à redire concernant la qualité d’assemblage et des matériaux de très bon niveau.

Statu quo également concernant les aspects pratiques que ce soit pour l’habitabilité arrière ou le volume de chargement avec 487 litres. Le positionnement des batteries dans le plancher n’a eu aucune répercussion dans ce domaine.

Enfin, cette 508 PSE n'est pas uniquement disponible en berline puisque la version SW (break) bénéficie également de ces améliorations.