Une Volkswagen Golf spéciale est en période de test. Est-ce la future Golf R de 350 ch ?

Au volant de la Volkswagen Golf R qui a été surprise sur le circuit allemand du Nürburgring se trouve Benny Leuchter, qui est le pilote d'essai et de développement de la marque Volkswagen. Il pilote une Volkswagen Golf R un peu spéciale qui a été modifiée afin de disposer d’un meilleur refroidissement. C’est particulièrement visible au niveau du bouclier avant et du radiateur.

En effet, le bouclier a été modifié afin de disposer d’entrées d’air plus importantes et le radiateur, qui est particulièrement visible sur le prototype, est également d’une taille plus importante. Sur le capot, on peut également apercevoir de chaque côté de celui-ci que Volkswagen a disposé de prises d’air additionnelles qui sont également conçues pour apporter plus d’air dans le compartiment moteur.

Des modifications visibles, d’autres moins…

Ces modifications concernant les prises d’air et le radiateur sont les seules visibles sur cette Volkswagen Golf R spéciale. Cependant, nos chasseurs de scoop en sont sûrs, d’autres modifications ont dû être apportées au prototype au niveau du freinage et des réglages du châssis afin que celui-ci le plus à même de supporter un surcroît de puissance par rapport à l'actuelle Volkswagen Golf R qui sert de base à ce prototype.

Une Volkswagen Golf R de 350 ch bientôt au catalogue ?

Pour nos chasseurs de scoop qui ont une bonne expérience des prototypes tournant sur le Nürburgring, cette Golf R pourrait être une version plus aboutie qui pourrait disposer d’une motorisation de 350 ch et pourrait se nommer Golf R350. Aujourd’hui, dans le catalogue du constructeur de Wolfsburg, la Volkswagen Golf R (qui a été restylée en 2024) dispose d’un moteur turbo quatre cylindres de 2 litres de cylindrée qui développe 333 ch, l’ajout d’une dizaine de chevaux est donc tout à fait possible.