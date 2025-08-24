Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Volkswagen Golf 8 R

Une Volkswagen Golf spéciale est en période de test. Est-ce la future Golf R de 350 ch ?

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

SCOOP – Sur le circuit du Nürburgring, la marque Volkswagen teste en ce moment une Volkswagen Golf R un peu spéciale. Il s’agit d’une version plus performante de l’actuelle VW Golf R qui affiche 333 ch. Nos chasseurs de scoop annoncent que ce modèle qui devrait entrer en production en 2026 pourrait afficher dans les 350 ch.

Une Volkswagen Golf spéciale est en période de test. Est-ce la future Golf R de 350 ch ?

Au volant de la Volkswagen Golf R qui a été surprise sur le circuit allemand du Nürburgring se trouve Benny Leuchter, qui est le pilote d'essai et de développement de la marque Volkswagen. Il pilote une Volkswagen Golf R un peu spéciale qui a été modifiée afin de disposer d’un meilleur refroidissement. C’est particulièrement visible au niveau du bouclier avant et du radiateur.

En effet, le bouclier a été modifié afin de disposer d’entrées d’air plus importantes et le radiateur, qui est particulièrement visible sur le prototype, est également d’une taille plus importante. Sur le capot, on peut également apercevoir de chaque côté de celui-ci que Volkswagen a disposé de prises d’air additionnelles qui sont également conçues pour apporter plus d’air dans le compartiment moteur.

Pour ces essais menés à fond de train sur le NÜrburgring, Volkswagen fait confiance à son pilote d’essai Benny Leuchter. Celui-ci au volant de cette Volkswagen Golf R un peu spéciale met tout son talent pour analyser avec finesse les faiblesses et les qualités de ce prototype.

Des modifications visibles, d’autres moins…

Ces modifications concernant les prises d’air et le radiateur sont les seules visibles sur cette Volkswagen Golf R spéciale. Cependant, nos chasseurs de scoop en sont sûrs, d’autres modifications ont dû être apportées au prototype au niveau du freinage et des réglages du châssis afin que celui-ci le plus à même de supporter un surcroît de puissance par rapport à l'actuelle Volkswagen Golf R qui sert de base à ce prototype.

En prenant comme base une Volkswagen Golf R de 333 ch et en lui donnant un peu plus de puissance on peut disposer d’une Golf R de 350 ch qui pourrait animer la gamme de la célèbre compacte de Wolfsburg à partir de 2026.

Une Volkswagen Golf R de 350 ch bientôt au catalogue ?

Pour nos chasseurs de scoop qui ont une bonne expérience des prototypes tournant sur le Nürburgring, cette Golf R pourrait être une version plus aboutie qui pourrait disposer d’une motorisation de 350 ch et pourrait se nommer Golf R350. Aujourd’hui, dans le catalogue du constructeur de Wolfsburg, la Volkswagen Golf R (qui a été restylée en 2024) dispose d’un moteur turbo quatre cylindres de 2 litres de cylindrée qui développe 333 ch, l’ajout d’une dizaine de chevaux est donc tout à fait possible.

