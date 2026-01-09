La nouvelle Twingo pimpante au Salon de Bruxelles 2026

Imaginée en France, conçue en Chine et produite en Slovénie. Voilà comment Renault est parvenu à sortir la nouvelle Twingo en seulement 2 ans, à un prix abordable, sans taxes et avec un bonus à la clé.

Cette version réinterprète les codes stylistiques originels de la Twingo des années 90 tout en affichant des dimensions à la hausse avec 3,79 m de long.

Cette croissance profite essentiellement à la sécurité passive sans dénaturer la silhouette monovolume qui caractéristique la citadine. Le design multiplie les clins d’œil nostalgiques, des optiques en demi-lune aux fausses entrées d’air sur le capot, tout en adoptant des technologies modernes comme l’éclairage LED et des jantes pouvant allant jusqu’à 18 pouces.

L’habitacle se veut tout aussi jovial et pimpant, intégrant une planche de bord colorée et une instrumentation numérique dès l’entrée de gamme. Renault réintroduit une banquette arrière coulissante en deux parties sur 17 cm, permettant de faire varier le volume de coffre de 250 à 360 litres selon les besoins. Notez bien, la nouvelle est donc homologuée comme une 4 places.

Le constructeur proposera une seule batterie LFP de 27,5 kWh offrant une autonomie de 263 km en cycle mixte (WLTP), privilégiant logiquement un usage urbain et périurbain. Elle alimente un moteur de 82 ch, limitant la vitesse maximale à 130 km/h, un peu juste. Jusqu’ici tout est cohérent. Ce qui l’est moins c’est la puissance du chargeur de série, ridiculement basse. Comptez 6,6 kW. Pour maintenir un prix d’appel sous la barre symbolique des 20 000 € comme promis, Renault a fait le choix de proposer un pack optionnel permet d’accéder à la charge rapide à 50 kW pour les trajets plus longs (pas nécessaire pour cet usage) et surtout à une puissance AC de 11 kW, moyennant 500 €. La dotation technologique reste généreuse sur la finition haute avec l’intégration native des services Google et une conduite à une seule pédale.

Malgré ces concessions nécessaires, la nouvelle Twingo se positionne comme une alternative sérieuse et attachante face aux productions chinoises ou aux rivales européennes plus onéreuses. Un dérivé Nissan et une variante Dacia sous les 18 000 euros arriveront ensuite.

La Twingo E-Tech electric sera vendue à partir de 19 490 € en finition Evolution. Ce modèle embarque un contenu en équipement assez fourni avec l’instrumentation numérique de 7’’, l’écran central de 10’’ avec réplication smartphone et système multimédia connecté, le régulateur de vitesse, toutes les ADAS obligatoires, le frein de parking automatique, les sièges arrière coulissants individuellement, le siège conducteur réglable en hauteur, la climatisation manuelle, l’aide au parking arrière et câble de recharge mode 3. Pour cela il faudra patienter jusqu’au printemps 2026, date de l’ouverture des commandes.

Pour les plus pressés, la version Techno disponible dès le mois de mars 2026 au prix de 21 090 €, enrichit l’équipement du système Google intégré et de la conduite One Pedal. La citadine française bénéficie du bonus écologique, ramenant son prix de base à 15 870 € pour les revenus les plus élevés. Face à une Citroën C3 mieux dotée en batterie mais plus spartiate, la Twingo mise sur un rapport prix-équipement compétitif et une modularité soignée.

La Twingo est exposée dans des box sur le stand Renault. Des box dans lesquels tourne en boucle la chanson de la publicité « Delinquent Habits - Return Of The Tres ».