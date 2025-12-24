Leapmotor en Europe : l’offensive massive qui va chambouler le marché et contourner les taxes douanières !

Le partenaire de Stellantis a récemment fêté sa première année de présence en France. Depuis septembre 2024, Leapmotor a immatriculé dans l’hexagone 2 900 unités, ce qui dans l’absolu reste timide.

Seulement, la progression de Leapmotor va s’accélérer puisque la firme a annoncé la production de quatre modèles dans l’usine espagnole de Saragosse dès l’année prochaine.

Ainsi, sont prévus différents modèles. Le SUV B10, qui se positionne comme le moins cher de son segment, tout en avouant quelques défauts. La berline B05 viendra concurrencer la Renault Mégane ou encore la Volkswagen ID.3, et bien sûr la MG4.

Certainement, d’ici à 2027, apparaîtra le SUV urbain A10 qui pourrait beaucoup de mal aux concurrents de chez.. Stellantis. Les Peugeot E-2008, Opel Mokka Electric ou encore Alfa Romeo Junior ne vont pas rester sereins. Enfin, un A05 d’une taille inférieure est aussi au programme.

Terminé les droits de douane

Grâce à cette implantation au cœur de l’Europe, Leapmotor va économiser 30,7 %, ce qui correspond actuellement aux droits de douane. Puisque Stellantis est actionnaire de Leapmotor à hauteur de 21 % et que la coentreprise Leapmotor International s’appuie sur le groupe Stellantis, la marque chinoise peut compter sur son réseau pour se déployer, et faire entrer définitivement le loup dans la bergerie. La marque peut déjà compter à ce jour sur 126 points rien qu’en France. Après MG et BYD, Leapmotor s’apprête à être la troisième firme chinoise à s’investir très sérieusement en Europe.